„Rusų karių pasiaukojamų veiksmų dėka atremtos visos Ukrainos teroristinių grupuočių atakos“, – antradienio vakarą Maskvoje pranešė Gynybos ministerija.

Užpuolikai esą buvo išvyti naudojant karines oro pajėgas, raketas ir artilerijos ugnį.

Maskvos duomenimis, kovotojai antradienio rytą, be kita ko, su tankais įsiveržė į Rusijos pasienio regionus Belgorodą ir Kurską. Visos atakos atremtos, vakare pareiškė Rusijos gynybos ministerija.

Kyjivo pusėje kovojantys rusų savanoriai prieš tai pareiškė, kad įsiveržė į Kursko ir Belgorodo sritis ir į savo kontrolę perėmė netoli sienos esančią vietovę.

Į proukrainietiškas kovotojų grupes yra susibūrę Kremliaus priešininkai iš Rusijos.

Ukraina, be to, antradienį surengė seriją dronų atakų Rusijos teritorijoje ir, be kita ko, smogė naftos perdirbimo įmonei bei rotušei.

Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino savo atakas prieš Rusiją, ypač didelį dėmesį skirdama pasienio regionams.