Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo Kryvyj Rihe, Charkive, Kropyvnyckyje, Dnipre, Zaporižioje, Chmelnyckyje.

Taip pat pranešama, kad rusai paleido raketų į Černyhivo, Kyjivo, Poltavos ir kitas sritis.

Gyventojai virtinėje regionų raginami būti slėptuvėse.

Be to, stebėjimo kanalai per pastarąją valandą pranešė apie dar šešių Rusijos strateginių raketinių bombonešių pakilimą, balistinių raketų paleidimą Kryvyj Riho ir Kropyvnyckio kryptimi, taip pat dar vienos grupės atakos dronų paleidimą pietų kryptimi.