Rusija sugebėjo apeiti sankcijas: į šalį atgabeno daugiau nei 1,3 tūkst. prabangių automobilių

Apie tai rašo Rusijos opozicijos leidinys „Verstka“, remdamasis Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos įslaptintais duomenimis.

„Iškart po sankcijų įvedimo automobilių importas į Rusiją reikšmingai sumažėjo: per devynis su puse 2022 metų mėnesių per Rusijos muitinę pravažiavo mažiausiai 378 automobiliai, kurių kiekvieno vertė didesnė nei 100 tūkst. dolerių (93,44 eurų tūkst.).

Tačiau su 2023 metų pradžia jų srautas atsinaujino – iki spalio vidurio į šalį buvo įvežtas mažiausiai 941 toks automobilis“, – rašoma pranešime.

Iš viso leidinys suskaičiavo 12 įmonių, kurių automobiliai, kurių vertė daugiau nei 100 tūkst. dolerių, atsidūrė Rusijoje.

Suskaičiavo, kas populiariausia

Populiariausi pasirodė „Land Rover“ automobiliai: nuo sankcijų įvedimo į Rusiją buvo įvežtas 551 įmonės automobilis. Antroje vietoje yra „Mercedes-Benz“ su 226 automobiliais, o trečioje – „Porsche“ su 177 automobiliais.

„Taip pat per 19 sankcionuotų mėnesių buvo įvežti mažiausiai 104 BMW, 99 „Audi“, 97 „Toyota“, devyni „Cadillac“, septyni „Rolls-Royce“, šeši „Jeep“ ir vienas „Maserati“. Be to, į Rusiją atkeliavo mažiausiai 42 superautomobiliai: 32 „Lamborghini“ ir 10 „Ferrari“.

Brangiausias importuotas automobilis – „Ferrari 812 Competizione“ už beveik 534 tūkst. dolerių (499 tūkst. eurų)“, – priduria „Vestka“.

Taip pat pranešama, kad automobiliai buvo įvežti daugiausia per tarpininkus trečiosiose šalyse. Dažniausiai tai buvo įmonės iš Kirgizijos, Turkijos, JAE ir Baltarusijos.