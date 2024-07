Rusija skyrė griežtas bausmes virtinei žmonių: už grotų turės praleisti iki 22 metų

Nuo 2022 m. pradėtos vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ Rusija iškėlė dešimtis tokių bylų asmenims, kurie, jos teigimu, bendradarbiauja su Ukraina arba bando pakenkti Rusijos kariuomenei.

Penktadienį Maskvos karinis teismas įkalino du vyrus, įtariamus ketinusius Ukrainos slaptųjų tarnybų nurodymu susprogdinti degalų bakus Maskvos Šeremetjevo oro uoste. Michailas Darijus ir Ilja Kovylkovas nuteisti kalėti atitinkamai 22 ir 15 metų dėl „terorizmo“ ir kitų kaltinimų.

Tvirtino, kad siūlė 2 tūkst. JAV dolerių

M. Darijus sakė, kad neįvykdė suplanuotos atakos, nes norėjo sumažinti civilių aukų skaičių, pranešė nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „SOTAvision“. Prokurorai tvirtino, kad Ukrainos žvalgybos pareigūnai pasiūlė vyrams 2000 JAV dolerių už išpuolį panaudojant droną, pranešė valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“. Jie taip pat buvo apkaltinti susisiekę su Rusijos laisvės legionu. Šis Kyjivą palaikančių kovotojų padalinys, sudarytas iš Rusijos piliečių, ne kartą per sieną įsiveržė į Rusijos teritoriją.

Dar du vyrai buvo nuteisti atskirose bylose dėl mėginimo įstoti į Rusijos laisvės legioną. Pietinio Rostovo prie Dono miesto karo teismas nuteisė 23 metų Ivaną Kovtunovskį kalėti 11 metų už sąmokslą įvykdyti išdavystę ir prisidėti prie „teroristinės organizacijos“. Teisėsaugos pareigūnai teigė sužlugdę jo mėginimą prisidėti prie kovotojų.

Maskvos karinis teismas nubaudė 10 metų kalėti kitą vyrą, 34 metų Viačeslavą Lutorą, už bandymą prisidėti prie to paties padalinio, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos federaline saugumo tarnyba (FST). Pranešta, kad V. Lutoras buvo sulaikytas nusipirkęs lėktuvo bilietą į Turkiją, norėdamas nukakti į Ukrainą, be to, jis nufotografavo „pramoninį objektą“ Sankt Peterburge, galėjusį tapti „būsimų Ukrainos dronų atakų taikiniu“.

Šie nuosprendžiai paskelbti kitą dieną, kai Oriolio regiono teismas nuteisė translyčių asmenų teisių aktyvistą kalėti 12 metų už išdavystę. Remdamasi FST, „RIA Novosti“ pranešė, kad kaltinamasis, translytis vyras, tariamai teikė finansinę paramą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir dirbo nepriklausomoje „OVD-Info“ teisių stebėjimo grupėje. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis bus įkalintas moterų kolonijoje.