Rusija Sibire rengia dar 120 tūkst. karių, nusitaikė pulti Charkivą

„Šiuo metu Rusija Rytų Sibire rengia šešias divizijas (maždaug 120 000 karių). Balandžio 3 d. prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad birželio mėnesį Rusija mobilizuos dar 300 000 žmonių. Charkivas yra viena iš kelių galimų būsimo puolimo krypčių“, – rašo leidinys.

Pažymima, kad Charkivo puolimas neatrodo labai tikėtinas, tačiau Rusijos propaganda aktyviai aptarinėja tokį scenarijų. Todėl neatmetama, kad tai gali būti tiesiog Kremliaus informacinė kampanija.

Miesto neužims, bet sunaikinti gali

Be to, rusai jau patyrė įspūdingą nesėkmę per pirmąjį bandymą užimti Charkivą 2022 m., kai miestas buvo daug silpniau ginamas. Tokiai operacijai reikėtų pralaužti Ukrainos gynybą ir apsupti miestą, įtvirtinti pranašumą ore ir toliau kovoti pačiame mieste – o tam rusai neturi pajėgumų, rašo „The Economist“.

„Didelė tikimybė, kad jiems nieko iš to nepavyks“, – leidiniui sakė buvęs Ukrainos gynybos ministras Andrejus Zahorodniukas.

Charkivo verslininkas Denisas Jaroslavskis, dabar vadovaujantis specialiųjų pajėgų žvalgybos daliniui, pritaria šiai nuomonei: „Jiems nepavyks užimti Charkivo, tačiau jį sunaikinti įmanoma. Kalbėtume apie kažką panašaus į Alepą“.