Rusija ruošia dirvą NATO puolimui? Naudoja panašius metodus, kaip prieš invaziją į Ukrainą

Pažymima, kad Rusija tikriausiai ketina plėsti savo nuolatinę karinę bazę Baltarusijoje. Tuo okupantai nori sustiprinti karinį buvimą rytiniame NATO flange, kad galėtų daryti didesnį spaudimą Suomijai ir Baltijos šalims.

Analitikai atkreipė dėmesį į tai, kad Kremliaus pareigūnai vis dažniau skleidžia dezinformacinius naratyvus prieš NATO šalis. Pavyzdžiui, Rusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas Rusijos žurnalistams kalbėjo apie tai, kad Aljansas „naudoja grasinimus kaip pagrindinį įrankį tarpvalstybiniuose santykiuose“. Pasak jo, „NATO europinis sparnas tęsia Rusijos blokavimo Baltijos regione politiką“.

A. Patruševas taip pat teigė, kad Didžioji Britanija esą vadovauja NATO „padėties bloginimui“, siekdama sužlugdyti derybas dėl karo su Ukraina nutraukimo. Be to, jis sakė, kad Aljansas bando sutrukdyti Rusijos Federacijai ir JAV normalizuoti dvišalius santykius. Pasak Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus, Suomijos gyventojai, priešingai nei Suomijos valdžia, esą yra draugiškai nusiteikę Rusijos atžvilgiu. Panašius naratyvus Rusijos pareigūnai skleidė ir prieš pat Rusijos invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

Netiesiogiai atmeta paliaubas

Be to, ISW mano, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas netiesiogiai atmetė pasiūlymą dėl laikinų paliaubų, dėl kurio susitarė Ukraina ir Jungtinės Valstijos per jų delegacijų susitikimą Saudo Arabijoje. Vietoj to jis pasiūlė alternatyvų variantą, kuris prieštarauja JAV prezidento Donaldo Trumpo planui.

REKLAMA

Analitikai patikino, kad V. Putino pasiūlytos paliaubos suteiktų Kremliui didelį pranašumą ir sudarytų sąlygas atnaujinti karo veiksmus Rusijai palankiomis sąlygomis. V. Putinas faktiškai laiko paliaubų iniciatyvą įkaitu, siekdamas iš anksto gauti nuolaidų prieš oficialias derybas dėl karo užbaigimo.

Iš Trumpo – žinutė Putinui ir netikėta reakcija dėl NATO: puolė žarstyti pagyras

JAV prezidentas Donaldas Trumpas viliasi, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas priims „teisingą sprendimą“ dėl paliaubų, rašo „SkyNews“.

REKLAMA

REKLAMA

Baltuosiuose rūmuose, kur ketvirtadienį JAV prezidentas susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, D. Trumpas pareiškė, kad jo pasiuntinys Steve'as Witkoffas dalyvauja rimtose diskusijose su Rusijos atstovais.

Pasak jo, S. Witkoffas taip pat netrukus turėtų susitikti ir su V. Putinu.

D. Trumpo vertinimu, V. Putinas ketvirtadienį „išsakė daug žadantį pareiškimą, tačiau jis nebuvo išsamus“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tikiuosi, kad Rusija priims teisingą sprendimą“, – kalbėjo D. Trumpas, kartodamas, kad jis viliasi Rusijos sutikimo dėl paliaubų paskelbimo.

Kiek anksčiau dalis JAV atstovų užsiminė apie galimybę taikyti griežtesnes sankcijas, kurios būtų nukreiptos prieš Rusiją, jei pastaroji nesutiktų su paliaubų pasiūlymu.

Negana to, D. Trumpas atsitraukė nuo išreiškiamos kritikos NATO ir vietoje to puolė girti M. Rutte, sakydamas, jog jis „tikrai gerai dirba“.

REKLAMA

„Tai žmogus, kuris vienintelis žino, kaip žengti pirmyn. Ir mes siekiame to paties tikslo.

Mes norime, kad karas baigtųsi, ir jis atlieka savo darbą. Jis vienintelis žino, kaip darbą atlikti tinkamai. Tai vienas dalykas. Štai kodėl aš kovojau, kad jis gautų šį darbą, nes jie turėjo kelis kitus kandidatus, kurie, pasakysiu jums, nebūtų atlikę darbo labai gerai“, – „The Guardian“ citavo D. Trumpą.

Be to, kaip pažymi „SkyNews“, JAV prezidentas atkreipė dėmesį, kad NATO „stiprina savo pozicijas“, o nuopelnus dėl gynybinio aljanso pagyvėjimo priskyrė sau.