Rusija pranešė, kad iš Kursko regiono evakuota beveik 76 tūkst. žmonių

Agentūros duomenimis, 60 laikinųjų prieglaudų, iš kurių 26 yra įsteigtos visame Kursko regione, glaudžiasi daugiau nei 4 300 žmonių.

Tuo pat metu šeštadienį po pietų Kursko meras Igoris Kucakas platformoje „Telegram“ paskelbė, jog rajonų administracijos, registruojančius apie asmenis, pabėgusius iš pasienio zonų, jau sulaukė daugiau nei 16 000 vidinių pabėgėlių prašymų. Valstybinės statistikos agentūros duomenimis, Kursko gyventojų skaičius viršija vieną milijoną.

Laikinasis Kursko regiono gubernatorius Aleksejus Smirnovas teigia, kad ankstyvą sekmadienio rytą ant daugiabučio namo nukrito numuštos raketos skeveldrų, dėl to sužalojimus patyrė 13 asmenų.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad naktį virš Kursko regiono numušta 14 dronų ir keturios raketos „Točka-U“, virš Voronežo regiono – 16 dronų, virš Belgorodo – trys, o virš Briansko ir Oriolo regionų – po vieną nepilotuojamą orlaivį.

Voronežo regiono gubernatorius Oleksandras Gusevas pranešė, kad „Voroneže drono nuolaužos apgadino administracinį pastatą ir savivaldybės objektą“. Be to, po drono atakos Voroneže pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Per antpuolį nukentėjo keletas infrastruktūros objektų, privačių namų ir automobilių.

Pranešama, kad rugpjūčio 6 d. rusiškuose platformos „Telegram“ kanaluose pasirodė pirmieji įrašai apie mūšius pasienio zonoje. Taip pat buvo pastebėta, kad Ukrainos kariai neva įžengė į Kursko regiono teritoriją.

Ukrainos kariuomenė šio klausimo kol kas oficialiai nekomentavo.

Dėl tariamos grėsmės iš Ukrainos rusai Kursko, Briansko ir Belgorodo regionuose paskelbė pradėję antiteroristinę operaciją.

Karo tyrimų instituto (ISW) teigimu, Kremlius nusprendė Kursko, Belgorodo ir Briansko regionuose paskelbti „antiteroristinę operaciją“, o ne karo padėtį tam, kad sumenkintų invazijos į Kursko regioną mastą ir užkirstų kelią panikai ar neigiamoms reakcijoms šalyje.