Rusija pagrobė 4 ukrainiečių žurnalistus: įsiveržė į namus ir išvežė į neaiškią vietą

CNN rašo, kad jie sulaikyti buvo keturias valandas, o vėliau buvo paleisti.

Visi keturi – buvęs leidėjas Mykhailo Kumok, redaktorė Jevhenija Borian ir žurnalistės Julija Olkhovska ir Lyubov Chaika – yra susiję su „Melitopolskie Vedomosti“. Tai yra Rusijos okupuotame Melitopolio mieste spausdinamas laikraštis.

This morning, #Russia invaders came to the home of 4 journalists of the MV-Holding in Melitopol and took them away. The Union of Journalists of Ukraine reported that three journalists were released after a conversation "about the need to cooperate with the occupiers."