Rusija nuo karo pradžios neteko daugiau karių nei JAV per 8 metus Irake – „Die Welt“

Vokiečių žurnalistai pastebi, kad Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos duomenimis, iki šiol žuvo apie 25 000 Rusijos karių. Tuo metu JAV CŽV mano, kad žuvo mažiau – 15 000 rusų karių.

Pagal abu scenarijus, aukų skaičius per penkis mėnesius yra daug kartų didesnis nei amerikiečių aukų per aštuonerius metus karo Irake. Per šį laikotarpį amerikiečiai neteko 4 500 karių.

„Iš išorės sunku nustatyti tikslų Rusijos nuostolių skaičių. Tačiau įvairios užuominos gali padėti susidaryti gana aiškų vaizdą. Ir šis paveikslas rodo, kad Rusijos kariuomenė turi didelių personalo problemų“, – „Die Welt“ sakė saugumo ekspertas Andras Ratzas.

A. Ratzas asmeniškai apskaičiavo, kad žuvusių rusų karių skaičius siekia mažiausiai 20 tūkst. Jo teigimu, už kiekvieną žuvusį karį galima priskaičiuoti dar po tris sužeistus. Tai reikštų, kad, įvairiais skaičiavimais, per karą buvo sužeista nuo 45 000 iki 75 000 Rusijos karių.

Analitikas pažymi, kad yra daugybė įrodymų, jog Rusijai trūksta reguliariosios armijos karių. Visų pirma, tai rodo nacionalinės gvardijos, kuri iš tikrųjų yra apmokyta vidaus operacijoms, pasitelkimas, taip pat – privačios „Wagner“ grupės samdinių naudojimas.

Yra daug požymių, kad Rusija dabar desperatiškai bando užsitikrinti karių papildymą. Tarp žengtų žingsnių – siūlomi 3 000 JAV dolerių (2 928 eurų) atlyginimai kariams, savanorių batalionų formavimas, samdomų karių amžiaus kartelės didinimas, priverstinis verbavimas okupuotose Rytų Ukrainos teritorijose, laisvės atėmimo vietose.

„Šie žmonės turi mažai parengimo, mažai motyvacijos, neturi tinkamos įrangos. Jie iš tikrųjų yra tik patrankų mėsa“, – pastebėjo A. Ratzas.

Savo ruožtu Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 41 170 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai tvirtina sunaikinę 223 lėktuvus, 191 sraigtasparnį, 1768 tankus, 4014 šarvuočių, 936 artilerijos pabūklus, 259 raketų sistemas, 15 laivų, 2914 mašinų, 739 bepiločius orlaivius, 117 priešraketinės gynybos sistemų, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas, 82 specialiosios įrangos vienetus bei 174 sparnuotąsias raketas.