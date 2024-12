Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kovos su dezinformacija centro vadovu Andrijumi Kovalenka.

Pareigūnas paaiškino okupantų naudojamos taktikos „ypatumus“. Ji atrodo taip:

KLDR kareiviai telkiami miškų juostose, o paskui vienu metu metami į šturmą siauruose fronto ruožuose iš kelių pusių.

Pasak A. Kovalenkos, dėl tokių Rusijos karinės vadovybės veiksmų Šiaurės Korėjos pajėgos patiria didelių nuostolių.

Be to, Šiaurės Korėjos kariškiai atsiduria karo veiksmų zonoje be reikiamos šarvuotosios technikos.

Anot pareigūno, Rusijos karo korespondentai vengia naujienų apie Šiaurės Korėjos kareivių nesėkmes, stengiasi pranešti apie jų „sėkmingus veiksmus“ ir slepia korėjiečių nuostolius.

Rusijos karinė vadovybė aktyviai įtraukia kariškius iš Šiaurės Korėjos į karą prieš Ukrainą. Rusai juos meta į vadinamuosius „mėsos šturmus“, priduria „rbc.ua“.