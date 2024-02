Rusiją maitinančiam „šešėliniam laivynui“ vis mažiau vietų slėptis

Priemonė, skirta užgniaužti vieną iš pagrindinių Rusijos eksporto pajamų generatorių, finansuojančių Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėtą karą, buvo G7, ES ir Australijos kainų viršutinės ribos įvedimas; ji draudžia įmonėms apdrausti, finansuoti ir gabenti Rusijos jūra eksportuojamą naftą, parduodamą virš 60 USD už barelį.

Šešėlinio laivyno rinka

Tačiau Rusija prekiauja nafta naudodamasi šešėliniu laivynu, kai laivų nuosavybė perrašoma, dažnai per fiktyvias bendroves Artimuosiuose Rytuose, siekiant nuslėpti jų sąsajas su Maskva. Iš Rusijos išplaukiančių šešėlinių laivų kiekis padidėjo nuo 13 proc. 2022 m. vasario mėn. iki 42 proc. 2023 m. viduryje.

Agentūra „Bloomberg“, remdamasi „Windward AI“ duomenimis, pranešė, kad sausio mėnesį su Gabono vėliava plaukiojančių laivų skaičius išaugo penkis kartus – iki šimto 2023-ųjų vasarį, kai anksčiau jų tebuvo dvidešimt.

Gabonas buvo pasirinktas po to, kai Liberijos ir Sent Kitso ir Nevio laivų savininkams buvo išsiuntinėti JAV reguliuotojų perspėjimai. Ekspertai pažymi, kad netrukus Gabono laivų netikėtas augimas gali vėl susitraukti dėl to, kad jie tapo „pernelyg pastebimi“.

Vasario 19 d. įsigaliosiančiu mechanizmu bus bandoma užkirsti kelią naftos kainų viršutinės ribos apėjimui didinant sąnaudas Rusijos uostuose, taip pat bus ribojamos kitos sankcijų laužymo galimybės. JAV iždo Užsienio turto kontrolės biurui (OFAC) turi būti pateikiamas detalus kiekvienos papildomos sąnaudos sąrašas, o tai reiškia, kad bet koks šių sąnaudų augimas, kuria siekiama kompensuoti kainų ribą, bus matoma ataskaitose.

„JAV turi galimybę taikyti sankcijas konkretiems laivams, gabenantiems naftą, kuriai taikomos sankcijos, ir tai teoriškai galėtų užkirsti kelią katės ir pelės žaidimui, kai sankcijas pažeidžiančių laivų savininkai yra vienu žingsniu priekyje JAV valdžios institucijų, nes laivai plaukioja mažiau kontroliuojamose jurisdikcijose“, – „Newsweek“ cituojamas saugumo ekspertas Septimus Knoxas.

Pilsto rusišką naftą visiems matant

„Bloomberg“ pranešama, kad graikų prekybos laivai jau pasitraukė iš Rusijos naftos gabenimo schemų dėl Vašingtono taikomų priemonių. Tačiau Vakarų laivus keičia kiti paslaugų teikėjai, kurių veiklą yra sunkiau susekti.

Dar pernai metų pabaigoje Rusijos naftą plukdė net 40 Graikijai priklausiusių laivų. Šiais metais liko vos 8 – užteko JAV iždo departamentui atsiųsti užklausą dėl finansinių veiklos ataskaitų.

JAV pamažu pradėjo taikyti sankcijas pavieniams naftos gabentojams dar pernai metų pabaigoje. Tuomet buvo skirtos sankcijos trims JAE bendrovėms ir trims laivams. Vasario 8-ąją amerikiečiai paskelbė sankcijas Libijos ir JAE bendrovėms, kurios pardavinėjo rusišką naftą po 80 dolerių už barelį, o taip pat išdavė arešto orderį laivui „NS Leader“, kuris tą naftą jiems gabeno.

Nepaisant to, Rusija randa būdų, kaip apeiti sankcijas. 2023-iaisiais „šešėlinė“ naftos rinka sudarė 11 mlrd. dolerių, o Maskvos pajamos iš naftos viršijo „ikikarinį“ lygį.

„Bloomberg“ pažymima, jog po Kamerūno vėliava plaukiantys tanklaiviai perpila rusišką naftą prie pat Graikijos krantų, stebinti patiems žurnalistams, tačiau vietos valdžia tik skėsčioja rankomis: tai yra tarptautiniai vandenys.

Rusija ieško visų įmanomų landų

Daugelis šalių, įskaitant Kiniją, Indiją ar Turkiją, norėtų pirkti iš Rusijos pigesnę naftą ir tai daro. Tačiau ilgainiui tokią prekybą vystyti vis sudėtingiau dėl griežtinamų sankcijų priemonių. Pavyzdžiui, problemos dėl mokėjimų paliko 10 mln. barelių rusiškos naftos gabenančius tanklaivius įstrigusius prie Pietų Korėjos krantų.

Indija moka rupijomis, kurios nėra laisvai konvertuojamos. Dėl šalyje taikomų kapitalo srautų apribojimų įplaukos iš maždaug 1 mlrd. dolerių per mėnesį vertės pardavimų negali sugrįžti į Rusiją. Tai yra, Rusija užsidirba iš prekybos su Indija nafta, tačiau bent dalimi tų lėšų pasinaudoti negali dėl stringančių mokėjimų.

Praėjusį mėnesį centras atskleidė, kad nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. lapkričio mėn. Jungtinė Karalystė apdraudė rusiškos naftos už 120,6 mlrd. eurų.

Analitikas Marcusas Fishburnas „Newsweek“ teigė, kad Rusija maišo savo naftą su nafta iš kitų vietų, kad nuslėptų jos tikrąją kilmę.

„Tai vyksta Singapūre ir Turkijoje, taip pat jūroje, perkeliant naftą iš laivo į laivą, o tai labai sunku kontroliuoti, – pridūrė jis. – Kol Rusija ir toliau suras tarpininkų, ir pirkėjų šešėlinei prekybai palengvinti, tol bus sunku nustatyti tikrąją jos pajamų iš naftos vertę“.