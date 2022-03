Rusija lieja kraują Ukrainoje: po įvykdytos atakos nužudyti mažiausiai 9 žmonės

Gelbėjimo darbai tęsiasi, „Kyiv Independent“ praneša, kad netoliese yra kelios mokyklos, vaikų darželiai ir ligoninė.

⚡️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.



According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.



Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA