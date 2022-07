Rusija karštligiškai ieško savanorių karui Ukrainoje: karybos patirtis neprivaloma

Nuo Murmansko iki Arkties, nuo Uralo iki Primorsko krašto Rusijos Tolimuosiuose Rytuose apeliuojama į rusų patriotizmą ir norą pasipildyti pinigines. Tinkama karinė patirtis nėra visuomet reikalaujama.

Analitikų manymu, iš viso siekiant papildyti per penkis kovos mėnesius išretėjusias Rusijos karių gretas gali būti mobilizuota apie 30 tūkst. savanorių. O tai sudaro vieną ketvirtadalį arba vieną trečdalį pajėgų, dislokuotų rytiniame Ukrainos Donbaso regione, kur dauguma savanorių greičiausiai ir bus nusiųsti.

Praėjusią savaitę Jungtinės Karalystės karinės žvalgybos MI6 vadas Richardas Mooras CNN sakė, kad rusams per ateinančias kelias savaites bus vis sunkiau rasti žmogiškųjų resursų.

Vladimiras Putinas priešinasi visuotinei mobilizacijai Rusijoje, tad šių metų šaukimas į tarnybą buvo toks pats kaip ir 2021-aisiais. Formuojami batalionai bus skirti papildyti Rusijos ginkluotąsias pajėgas be jokių drastiškų žingsnių. Regis, šaukiant fokusuojamasi į vargingesnius ir labiau izoliuotus regionus viliojant greitais pinigais.

Kokią įtaką šie batalionai turės karo eigai, yra atviras klausimas. Čečėnų savanorių daliniai suvaidino ypatingai didelį vaidmenį Donbaso kampanijoje, ypač Mariupolyje. Bet jie yra palyginti gerai apginkluoti ir turi daug karinės patirties. Kitur surinkti savanorių batalionai akivaizdžiai neturi nei to, nei to.

Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto tyrėja Kateryna Stepanenko teigia, kad kai kurie batalionai dalyvaus tik kovinės paramos operacijose, tai yra užsiims logistika arba komunikacijomis, o kiti rems jau esamus kovinius dalinius ar iš jų bus formuojami koviniai batalionai.

Bet, jos manymu, trumpas karinis parengimas veikiausiai nepavers savanorių be patirties į efektyvius karius bet kuriame koviniame vienete.

Patriotizmas ir grynieji

K. Stepanenko sako, jog procesą inicijavo Maskva. „Kremlius nurodė 85-iems Rusijos federaliniams subjektams, tai yra Rusijos Federacijos regionams bei okupuotam Krymui su Sevastopoliu, suformuoti savanorių batalionus tam, kad būtų išvengta dalinės ar visiškos mobilizacijos Rusijoje“, - teigia analitikė.

Regionai turi padėti finansuoti rekrutavimo procesą, o tai yra rimta apkrova regioniniams biudžetams. Pavyzdžiui, Krasnojarskas Sibire turėjo skirti 2 mln. dolerių šiam tikslui, - sako K. Stepanenko.

Norint prisijungti prie Rusijos karinių pajėgų, reikalaujamos kvalifikacijos skiriasi priklausomai nuo regiono. Viena skrajutė iš Kazanės, Tatarstane, nurodė: „Kviečiame vyrus iki 49 metų, kurie yra tarnavę karinės pajėgose, ir siūlome 4 mėnesių kontraktą pagal jūsų karinę specializaciją“.

Kitur kviečiami vyrai iki 60 metų, jei neturi kriminalinės praeities. Internete randamuose pranešimuose dažniausiai nereikalaujama karinės patirties.

Permėje buvo paskelbtas pranešimas „Darbas tikriems vyrams“, kuriame nurodoma, jog ieškomi drąsūs, bebaimiai, savimi pasitikintys, subrendę savo šalies patriotai.

Remiantis pranešimais, savanorių karių parengimui ketinama skirti apie mėnesį, o tai nėra daug, kai savanoriai neturi jokios karinės patirties arba ji menka. Remiantis Rusijos gynybos ministerijos standartine praktika, visi savanoriai, pasirašantys kontraktą, turi būti praėję keturių savaičių karinį mokymą. Ar tas pats taikoma visiems savanoriams, nėra aišku.

Kai kurie savanorių batalionai, remiantis socialinių tinklų pranešimais, jau praėjo mokymus Mulino mokymo centre netoli Nižnij Novgorodo.

Savanorių kontraktai paprastai sudaromi nuo keturių mėnesių iki metų. Jiems pažadami kur kas didesni atlyginimai nei vidutinis darbo užmokestis Rusijos regionuose. Pavyzdžiui, Permėje ir Kirove savanoriams žadama mokėti 300 tūkst. rublių per mėnesį, o tai sudaro apie 5 tūkst. dolerių. Tuo tarpu Baškirijoje, prie Kazachstano sienos, siūlomas minimalus užmokestis yra 280 tūkst. rublių per mėnesį. Baškirų savanoriams taip pat žadama papildomai mokėti po 8 tūkst. rublių per dieną už kovines operacijas.

Reklama Baškirijos socialiniuose tinkluose teigia, kad baškirai per vasarą gali lengvai užsidirbti apie milijoną rublių.

Vidutinis atlyginimas šiose vietovėse yra apie 30-45 tūkst. rublių per mėnesį, vadinasi, panašiai apie dešimtadalį to, kas žadama savanoriams, jei jie bus dislokuoti fronto linijoje.

Yra ir kitų privilegijų. Permėje ir Kirove savanorių vaikams žadamas priėmimas į universitetus be eilės. Savanoriams bus suteikiamas kario veterano statusas, kas garantuoja kas mėnesį mokamą išmoką visam gyvenimui, nuolaidas būstui arba transportui.

Taip pat yra daugybė kompensacijų, jeigu asmuo sužeidžiamas mūšyje: kai kuriais atvejais išmoka siekia 3 mln. rublių, kai sužeidimas labai rimtas. Jeigu savanoris žūva, jo šeima turėtų gauti 12,4 mln. rublių iš federalinio biudžeto ir dar 2 mln. rublių iš regioninio biudžeto.

Kai kurie savanoriai sako, kad žadami atlyginimai juos motyvuoja, nes, pavyzdžiui, jie gali nusipirkti namą. Kiti būna įkvėpti patriotinių jausmų, dar kiti tiesiog trokšta nuotykių.

Vienas vaikinas, vardu Vitalijus, sakė: „Aš gerbiu mūsų protėvių pasiekimus ir man sunku žiūrėti, kai jie apspjaudomi. Ir, aišku, dar prisideda išmokos, kurias siūlo vyriausybė“.

Kiti pasakojo, kad juos įkvepia mintis denacifikuoti Ukrainą. Tai rodo Rusijos valstybinės žiniasklaidos įtaką, kuri nuolat kartoja, kad Rusija siekia denacifikuoti Ukrainą, esą dėl to Kremlius pradėjo ir savo specialią karinę operaciją.

Jeigu visi Rusijos regionai sugebėtų surinkti po batalioną, išlaidos būtų nemažos. K. Stepanenko mano, kad 400 vyrų dalinys kainuotų apie 1,2 mln. dolerių per mėnesį vien išmokėti atlyginimams, kas yra brangu, juolab, kad tai nebus elitiniai daliniai.

Minia su ginklais

Kaip šie batalionai, kurie yra mažesni nei įprasti, bus integruojami į Rusijos operaciją, nėra aišku. Totorių ir baškirų vienetai taps motorizuotais pėstininkų batalionais.

Pasak vietos valdžios, Primorsko krašte surankiotas savanorių batalionas bus sudarytas tik iš vietinių rezidentų ir parems 155-ąją jūrų pėstininkų brigadą.

Yra ženklų, kad žmogiškųjų išteklių trūkumas Ukrainoje Rusijai pradeda kandžiotis. Ukrainos kovos su dezinformacija centras sako radęs bent 20 tūkst. darbo pasiūlymų Rusijos kontraktininkams. Buvo daug pranešimų, kad kai kurios bataliono taktinės grupės turėjo būti sudarytos iš naujo.

Bet, kaip sako vienas analitikas, balationas yra daugiau nei tik minia su ginklais.

Karo studijų instituto analitikė K. Stepanenko teigia, jog tokie menkai apmokyti savanoriai bus tikriausiai panaudoti kaip patrankų mėsa, ypač atsižvelgiant į tai, kaip Rusija traktuoja šauktinius ir kontraktininkus.

Sunku numatyti, kaip šios nevienodos grupės, be kovinės patirties arba su pasenusia patirtimi ir žinių stoka apie mūšio lauką, įtakos konflikto eigą. Paprastai Rusijos ginkluotųjų pajėgų pėstininkų užduotis apsiribodavo teritorijų perėmimu, kai jos jau prieš tai būna sunaikintos netiesioginės ugnies.

Tačiau, pasak K. Stepanenko, Rusija veikiausiai toliau patirs daug praradimų neįgydama daug teritorijos. O tai reikalauja nuolatinio žmonių tiekimo, kad kompensuotų praradimus.