Rusijos politikas visiškai rimtai aiškina, kad bandydama deokupuoti anksčiau užimtas ir formaliai aneksuotas teritorijas Ukraina „planuoja branduolinį konfliktą“: „Kas tai, jeigu ne tiesioginė pasaulinio karo, su branduolinio ginklo panaudojimu, provokacija?“

Anot D. Medvedevo kaltos dėl to yra Vakarų šalys, kurios „stumia pasaulį į globalų karą“.

Primename, kad Rusija vasario 24-ąją užpuolė Ukrainą prisidengdama išgalvotu pretekstu ir reikalauja visiškos šalies kapituliacijos. Rugsėjo mėnesį Kremlius formaliai aneksavo dalį pietinių ir rytinių Ukrainos teritorijų. Šiuo metu rusai reikalauja ne tik šio fakto pripažinimo, bet ir Ukrainos karo veiksmų ir Vakarų pagalbos užpultai valstybei nutraukimo.

D. Medvedevas savo „Telegram“ žinutėje pareiškė, kad „Vakarai stumia pasaulį į globalų karą“ ir „tik visiška ir galutinė Rusijos pergalė yra garantas, kad pasaulinio konflikto nebus“.

„Yra puikiai žinomas Vakarų šalių teiginys: Rusijai negalima leisti nugalėti kare. Ką tai reiškia iš tikrųjų?

Sekame paprastą formalią logiką. Jeigu nugali ne Rusija, tai, akivaizdu, Ukraina.

Ukrainos tikslas kare yra įvardintas Kyjivo režimo – visų jai anksčiau priklausiusių teritorijų susigrąžinimas.

Tai yra atplėšimas jų nuo Rusijos. Tai yra grėsmė mūsų valstybės egzistavimui ir dabartinės Rusijos griūtis.

Ir tai reiškia, kad yra tiesioginis pagrindas panaudoti Rusijos Federacijos valstybės politikos branduolinio atgrasymo srityje pagrindų 19-ąją punktą“, – savo loginę seką dėstė buvęs ilgametis Rusijos premjeras.

Anksčiau D. Medvedevas taip pat aiškino, kad Rusija gali be jokių pasekmių panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje, nes NATO šalys „nesiims atsakomųjų veiksmų, baiminantis dėl savo saugumo“.

Kremliaus atstovai, įskaitant ir šios šalies prezidentą V. Putiną, nuolat meluoja dėl to, kad Vakarai eskaluoja branduolinio ginklo panaudojimo klausimą. Nepaisant to, tokie pareiškimai, kaip lapkričio 1-osios D. Medvedevo žinutė, nuolat skamba iš Kremliaus atstovų lūpų. Vos pradėjusi karą Ukrainoje vasario pabaigoje, Rusija iškart paskelbė padidinusi savo branduolinių pajėgų parengties lygį, nepaisant to, kad tam nebuvo jokio pagrindo – užpulta Ukraina tuo metu niekaip negrasino Rusijos valstybingumui.