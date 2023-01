Rusija apsijuokė per visą pilvą – skelbia sunaikinusi tai, ko Ukrainoje net nėra

Jungtinės Valstijos sausio pradžioje paskelbė apie 3 mlrd. JAV dolerių (2,8 mlrd. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį, kaip sakė Baltieji rūmai, bus įtraukta ir šarvuočių „Bradley“.

Nors jų Ukrainoje dar nėra, Rusija jau skelbiasi mašinas naikinanti.

Anot minėto leidinio, tikrovės neatitinkančią informaciją paskelbė Rusijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas.

Jis pareiškė, kad rusai sunaikino keturias tokias kovos mašinas.

🤡 The Russian Ministry of Murder has screwed up again: Konashenkov is already cheerfully reporting on the destruction of the American IFVs "Bradley", which is not yet in #Ukraine. pic.twitter.com/jhzr3Ka2DV