Rusai surengė keistą palaikymo akciją savo kariams: šimtai atsinešė kibirus ir ant savęs pylė šaltą vandenį

Kaip rašo „SkyNews“, nors tarptautiniu mastu Rusijos kariniai veiksmai buvo pasmerkti, o už tai Kremliui buvo skirtos sankcijos, kai kuriose šalies agresorės vietovėse rusai vis tiek išreiškia paramą karinei invazijai.

Štai Blagoveščnsko mieste užfiksuota gana keista parama, kuria siekiama palaikyti savo šalies karius – rusai, vilkintys maudymosi kostiumėlius, ant savęs pila šaltą vandenį esant minusinei temperatūrai lauke.

Iš paviešinto vaizdo įrašo matyti, kad šimtai žmonių su savimi nešasi kibirus, pripildytus šalto vandens.

Hundreds of people in the Russian city of Blagoveshchensk gathered to show their support for the invasion of Ukraine by *pouring cold water on themselves*



