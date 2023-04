Rusai raketomis smogė gyvenamajam namui Slovjanske: okupantai pražudė mažametį, dar 7 žmones

„21 žmogus buvo sužeistas, o aštuoni žmonės žuvo“, – Ukrainos televizijai sakė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko.

Slovjanskas yra Kyjivo kontroliuojamoje Donecko srities dalyje ir yra netoli Rusijos kontroliuojamos teritorijos.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip gelbėtojai gyvenamojo namo viršutiniame aukšte ieškojo išgyvenusiųjų, o iš kitoje gatvės pusėje degančių namų veržėsi juodi dūmai.

Anksčiau pareigūnai teigė, kad žuvo šeši žmonės, tačiau po pastato griuvėsiais, tipiškame sovietinių laikų gyvenamajame kvartale, galėjo būti ir vaikas.

„Vaikas mirė greitosios pagalbos automobilyje, kai buvo ištrauktas iš griuvėsių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos policija.

The number of deaths as a result of the attack of the invaders on residential buildings in Slovyansk increased to nine, 21 people were injured.



Five more people remain under the rubble of the multi-storey building. pic.twitter.com/6a7ecaVoof