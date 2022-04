„Nexta“ dalinasi vaizdais iš vieno Rusijos prekybos centro lentynų. Nuotraukose matyti, kad prekiaujama tik kariams skirtais maisto daviniais, vadinamaisiais sausais maisto daviniais.

Nurodoma, kad viena dėžutė kainuoja 246 rublius – 2,77 euro. Tiesa, ant davinio dėžutės parašyta, kad jis nėra skirtas prekybai.

#Patriotic #Russian Army food rations in Russian supermarkets, even though the packaging explicitly says, "Not for sale." pic.twitter.com/Phr5nSG45u