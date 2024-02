Rusai iš drono apšaudė kaimą Chersono srityje, yra sužeistųjų

Tai pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rusijos kariuomenė smogė Rakivkos kaimui Beryslavo rajone iš bepiločio orlaivio“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad nukentėjo du netoli smūgio vietos buvę 32 ir 56 metų amžiaus vyrai. Abiem diagnozuotos sprogimo sukeltos traumos. Medikai jiems suteikė reikiamą pagalbą. Šiuo metu nukentėjusiųjų gyvybėms pavojus negresia.

Taip pat priduriama, kad rytą priešas smogė gyvenamajam namui Chersono srities Dudčanų kaime, vietos gyventojas buvo sužeistas.

„Rytą Rusijos okupacinė kariuomenė apšaudė gyvenamąjį namą Dudčanuose. 42 metų vyras dėl sprogimo buvo kontūzytas ir patyrė galvos smegenų traumą, jis nugabentas į ligoninę“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Chersono srities Beryslavo apygardos prokuratūrai vadovaujant, pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).

REKLAMA

Pasak tyrėjų, vasario 21 d., apie 15 val. 30 min., Rusijos kariškiai smogė kaimui Beryslavo rajone. Preliminariais duomenimis, jie panaudojo droną.

Per sprogimą nukentėjo du kelių tarnybos darbuotojai.

Be to, rytą okupantai iš artilerijos apšaudė Dudčanų kaimą. Name buvęs 42 metų vietos gyventojas patyrė galvos traumą.