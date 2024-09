Neįprasta fosilinė derva patraukė namo savininkės, kuri mirė praėjus keleriems metams po komunistinės diktatūros žlugimo 1989 m., giminaičio dėmesį. Paveldėjęs tai, ką iš pradžių laikė tik akmeniu, jis atidžiau apžiūrėjo gintaro gabalėlį ir padarė išvadą, kad tai gali būti itin vertingas akmuo. Ir jis buvo teisus. Jis pardavė unikalų radinį Rumunijos valstybei, kuri nedelsdama pripažino jį nacionaline vertybe, skelbia portalas „El Pais“.

Rumunijos valdžios institucijos perdavė grynuolį Krokuvos (Lenkija) istorijos muziejaus, kuriame yra pusbrangių akmenų tyrimo skyrius, specialistams. Lenkijos ekspertai iš karto patvirtino gintaro akmens autentiškumą ir apskaičiavo, kad jam gali būti nuo 38,5 iki 70 mln. metų.

„Jo atradimas turi didelę reikšmę tiek moksliniu, tiek muziejiniu lygmeniu“, – aiškina D. Costache‘as, kurio manymu, jo vertė yra nepamatuojama.

Ekspertas teigia, kad tai vienas didžiausių eksponatų pasaulyje ir didžiausias tokio tipo radinys.

Savininkės šeimos nariai taip pat pasakojo, kad senolė buvo tapusi įsilaužimo auka, per kurį buvo pavogti tik keli nedidelės vertės auksiniai papuošalai, o gintaro grynuolis buvo visiškai ignoruojamas.

„Karštligiškai ieškodami vertingų daiktų, jie nepastebėjo tikrojo lobio, kuris buvo prieš jų akis“, – sakė jie.

Močiutė akmenį naudojo buityje, laikydavo juo priremti atvertas trobos duris.

Rumunija yra viena iš didžiausius gintaro telkinius turinčių šalių, o Buzau apskritis yra vietovė, kurioje gausu šio pusbrangio akmens. Dėl šalies telkinių ypatumų geologas Oskaras Helmas juos pavadino „rumanitu“, dar žinomu kaip „Buzau gintaras“.

What’s New? One of the world’s largest amber nuggets, valued at around €1 million, was found in Romania, used as a doorstop by an elderly woman for decades. Discovered in a stream, the 3.5-kilogram amber piece is now classified as a national treasure, estimated to be 38.5 to 70… pic.twitter.com/I0javGUH1l