Rugpjūtį Baltarusijos oro erdvę pažeidė dvylika Rusijos dronų kamikadzių

Jos duomenimis, Rusijos dronai įskrido į Baltarusiją rugpjūčio 21, 26, 27, 29 ir 31 dienomis. Daugeliu atvejų į orą buvo pakelti šalies karinių oro pajėgų naikintuvai.

Be to, rugpjūčio 29-osios naktį Baltarusijos naikintuvas pirmą kartą per stebėjimo istoriją numušė droną „Shahed“. Tai įvyko apie 3.55 val. Gomelio srities Jelsko rajone. „Kas nutiko dar 11-ai į Baltarusiją atskridusių dronų ir toliau neaišku“, – sakoma pranešime.

„Hajun“ manymu, nėra pagrindo manyti, kad Rusijos dronai „Shahed-136/131“ liausis pažeidę Baltarusijos oro erdvę.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad rugsėjo 7 d. per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą į Baltarusiją įskrido mažiausiai aštuoni dronai. Vienas jų buvo pastebėtas skrendantis vos už 70 kilometrų nuo Lietuvos sienos.