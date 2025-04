„Reuters“: Musko „DOGE“ šnipinėja JAV vyriausybės pareigūnus – ieško Trumpo kritikų

Nors didžiąją dalį E. Musko Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) veiklos vis dar gaubia paslaptys, stebėjimas reikštų neįprastą technologijų naudojimą siekiant nustatyti tariamo nelojalumo apraiškas darbo jėgai, kurią jau sukrėtė plataus masto atleidimai ir griežtas išlaidų mažinimas.

JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (64 nuotr.) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) +60 JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX) JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą (nuotr. SCANPIX)

(64 nuotr.) FOTOGALERIJA. JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą

Aplinkos apsaugos agentūroje (EPA) kai kuriems vadovams D. Trumpo paskirti asmenys pranešė, kad E. Musko komanda diegia dirbtinį intelektą darbuotojams stebėti, be kita ko, ieškodama teiginių pranešimuose, kurie laikomi priešiškais D. Trumpui ar E. Muskui, tvirtino du asmenys.

EPA, kuri įgyvendina tokius įstatymus kaip Švaraus oro įstatymas ir stengiasi apsaugoti aplinką, D. Trumpo administracija intensyviai tikrina. Nuo sausio mėn. EPA atleido beveik 600 darbuotojų ir pareiškė, kad savo biudžetą mažins 65 proc., todėl gali tekti dar labiau sumažinti darbuotojų skaičių.

D. Trumpo paskirti pareigūnai, užėmę pareigas EPA, sakė vadovams, kad DOGE naudoja dirbtinį intelektą bendravimo programoms ir programinei įrangai, įskaitant „Microsoft Teams“, kuri plačiai naudojama virtualiems skambučiams ir pokalbiams, stebėti, sakė du su šiomis pastabomis susipažinę šaltiniai.

REKLAMA

REKLAMA

„Mums buvo pasakyta, kad jie ieško prieš Trumpą ar Muską nukreiptų kalbų“, – sakė trečias su EPA situacija susipažinęs šaltinis.

Agentūra „Reuters“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti, ar DI buvo įdiegtas.

D. Trumpo pareigūnai sakė, kad DOGE ieškos žmonių, kurių darbas nesutampa su administracijos misija, sakė pirmieji du šaltiniai.

REKLAMA

„Būkite atsargūs, ką sakote, ką rašote ir ką darote“, – pasak vieno iš šaltinių, sakė vadovas.

Paskelbus šią istoriją, EPA pareiškime pripažino, kad „ieško dirbtinio intelekto galimybių, kad geriau optimizuotų agentūros funkcijas ir administracinį efektyvumą“, tačiau teigė, kad dirbtinio intelekto nenaudoja, „nes personalo sprendimus priima kartu su DOGE“.

Ji tiesiogiai nepasisakė, ar naudoja dirbtinį intelektą darbuotojams stebėti. E. Muskas DOGE vaizdavo kaip technologijomis grindžiamą veiklą, kuria siekiama, kad JAV federalinė vyriausybė veiktų veiksmingiau, kovojant su švaistymu, sukčiavimu ir piktnaudžiavimu. Jis yra sakęs, kad tikslas – sumažinti JAV išlaidas 1 trilijonu dolerių, arba 15 proc. metinio JAV biudžeto.

REKLAMA

REKLAMA

Mažai kas ginčijasi, kad JAV vyriausybę ir jos senstančias kompiuterines sistemas reikia modernizuoti. Tačiau demokratai sako, kad E. Muskas ir D. Trumpas valo vyriausybę nuo nepartinių valstybės tarnautojų ir diegia lojalistus, kurie užmerktų akis į korupciją. Daugelis respublikonų ir nepriklausomų rinkėjų taip pat kritiškai vertina DOGE veiksmus.

Etikos specialistė Kathleen Clark sakė, kad būsimas stebėjimas kelia nerimą. „Tai skamba kaip piktnaudžiavimas vyriausybės įgaliojimais siekiant slopinti ar atgrasyti nuo kalbų, kurios nepatinka Jungtinių Valstijų prezidentui“, – pabrėžė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusiais metais, prieš išrenkant D. Trumpą, E. Muskas užsiminė, kad dirbtinis intelektas galėtų būti naudojamas siekiant pakeisti vyriausybės darbuotojus, teigia asmuo, tiesiogiai susipažinęs su jo komentarais.

„Koncepcija buvo tokia, kad paėmus vyriausybės duomenis, jie galėtų sukurti dinamiškiausią kada nors sukurtą dirbtinio intelekto sistemą“, – nurodė šaltinis ir pridūrė, kad tada dirbtinis intelektas galėtų „atlikti darbą“.

Sudėtinga veikla būtų susijusi su dirbtinio intelekto sistemų mokymu automatizuoti kai kuriuos darbus, kuriuos šiuo metu atlieka federaliniai darbuotojai.

REKLAMA

Būdamas specialus vyriausybės darbuotojas, E. Muskas pagal etikos įstatymus negali dalyvauti vyriausybės veikloje, kuri būtų naudinga jam arba jo bendrovėms.

Susilaukia kritikos dėl „Signal“ naudojimo

Pasak dar vieno tiesiogiai su šiuo klausimu susipažinusio asmens, DOGE komanda bendravimui taip pat naudoja „Signal“ programėlę, o tai gali pažeisti federalines įrašų saugojimo taisykles, nes žinutes galima nustatyti taip, kad po tam tikro laiko jos išnyktų.

Baltieji rūmai, DOGE ir E. Muskas į prašymus pakomentuoti neatsakė.

Dirbtinio intelekto ir „Signal“ naudojimas sustiprina kibernetinio saugumo ekspertų ir vyriausybinės etikos specialistų susirūpinimą, kad DOGE veikia riboto skaidrumo sąlygomis ir kad milijardierius E. Muskas arba D. Trumpo administracija gali naudoti dirbtinio intelekto pagalba surinktą informaciją savo interesams arba politiniams taikiniams persekioti.

REKLAMA

Vašingtono universiteto Sent Luise vyriausybinės etikos ekspertė Kathleen Clark teigė, kad DOGE naudojimasis į privatumą orientuota programa „Signal“ prisideda prie didėjančio susirūpinimo dėl duomenų saugumo praktikos po to, kai praėjusį mėnesį aukščiausi D. Trumpo administracijos pareigūnai sulaukė kritikos dėl klaidingo žurnalisto įtraukimo į grupinį pokalbį apie aukšto lygio karinių operacijų Jemene planavimą.

„Jei jie naudojasi „Signal“ ir nedaro kiekvienos žinutės atsarginių kopijų federalinėse bylose, jie elgiasi neteisėtai“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Agentūros „Reuters“ interviu su beveik 20 žmonių, susipažinusių su DOGE veikla, ir šimtų puslapių teismo dokumentų, gautų nagrinėjant ieškinius, kuriuose ginčijama DOGE prieiga prie duomenų, analizė rodo, kad DOGE federalinės vyriausybės veikloje netradiciškai naudoja dirbtinį intelektą ir kitas technologijas.

Skaidrumo klausimai

Be „Signal“ naudojimo, kai kurie DOGE darbuotojai apeina kitus oficialių vyriausybės dokumentų tikrinimo procesus ir saugojimo grandines, vienu metu dirbdami su „Google Docs“, užuot platinę pavienes projektų kopijas, sakė vyriausybės pareigūno informuotas šaltinis.

REKLAMA

„Vieną „Google“ dokumentą vienu metu redaguoja keli žmonės“, – „Reuters“ nurodė šaltinis, turėdamas omenyje internetinę teksto redagavimo programinę įrangą. Šaltinis pridūrė, kad iš dalies dėl to DOGE dirbo taip greitai.

D. Trumpo administracija teigė, kad DOGE, kaip prezidento kanceliarijos padaliniui, netaikomi įstatymai, pagal kuriuos visuomenė gali siekti susipažinti su vyriausybės agentūrų parengtais dokumentais.

Nurodydamas DOGE „neįprastą slaptumą“, įskaitant „Signal“ naudojimą, federalinis teisėjas kovo 10 d. nurodė šiai grupei pradėti perduoti įrašus etikos priežiūros organizacijai „Citizens for Responsibility and Ethics in Washington“, kuri kreipėsi į teismą prašydama DOGE dokumentų pagal federalinius informacijos laisvės įstatymus. Iki pirmadienio, pasak šios organizacijos, nebuvo perduota jokių dokumentų.

REKLAMA

Kadangi E. Muskas savo jauną DOGE inžinierių ir padėjėjų komandą įkurdina giliai vyriausybės skaitmeninėje infrastruktūroje, teisminėse bylose, kuriose ginčijami turtingiausio pasaulio žmogaus E. Musko įgaliojimai pertvarkyti federalinę vyriausybę, pasirodė kaltinimų, kad DOGE sąmoningai veikia slaptai.

Remiantis interviu ir teismo dokumentais, DOGE darbuotojai smarkiai sugriežtino kai kurių agentūrų administracinę kontrolę, laikydami darbuotojus nežinioje ir kartu atlikdami reikšmingus veiklos pakeitimus.

Kai E. Musko komanda sausio pabaigoje perėmė vyriausybės žmogiškųjų išteklių agentūros, Personalo valdymo biuro (OPM), kontrolę. Jie panaikino OPM darbuotojų prieigą prie duomenų bazės, kurioje yra slapta asmeninė informacija apie dešimtis milijonų dabartinių ir buvusių federalinių darbuotojų, teigiama teismo dokumentuose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OPM yra administracijos vizijos mažinti vyriausybę esmė, nes ji skelbia vyriausybines direktyvas, kurios laikomos valstybės tarnybos mažinimo projektais.

Pasak dviejų su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, nuo sausio pabaigos daugiau kaip 100 OPM techninių darbuotojų neteko prieigos prie duomenų bazės, kurioje saugomos pagrindinės programos.

Prieigą tebeturi tik du žmonės – vienas karjeros darbuotojas ir politinis pareigūnas Gregas Hoganas, dirbęs dirbtinio intelekto startuolyje ir dabar einantis OPM vyriausiojo informacijos pareigūno pareigas, pridūrė šaltiniai. G. Hoganas į prašymą pakomentuoti neatsakė.