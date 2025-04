JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino nutartį, draudusią deportacijas pagal seną įstatymąs

Tačiau aukščiausiasis šalies teismas taip pat pareiškė, kad migrantams, deportuojamiems pagal 1798 metais priimtą Užsienio priešų įstatymą (AEA), turi būti suteikta galimybė teisiškai užginčyti išsiuntimą.

Konservatorių dominuojamo Aukščiausiojo Teismo sprendimas leis D. Trumpo administracijai kol kas atnaujinti deportacijas, kurias buvo sustabdęs federalinio apygardos teismo teisėjas.

D. Trumpas pasinaudojo AEA, kuris anksčiau buvo taikomas tik karo metu, kad įtariamus Venesuelos gaujų narius skubiai deportuotų į liūdnai pagarsėjusį griežčiausio režimo kalėjimą Salvadore.

Kelių deportuotų venesueliečių advokatai teigė, kad jų klientai nėra Venesuelos gaujos „Tren de Aragua“ nariai, nepadarė jokių nusikaltimų ir buvo sučiupti daugiausia dėl tatuiruočių.

Respublikonų prezidentas, kuris per rinkimų kampaniją žadėjo išsiųsti iš šalies milijonus dokumentų neturinčių migrantų, pasveikino Aukščiausiojo Teismo sprendimą savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Aukščiausiasis Teismas palaikė teisinės valstybės principą mūsų šalyje ir leido prezidentui, kad ir kas jis bebūtų, apsaugoti mūsų sienas, mūsų šeimas ir pačią šalį, – parašė D. Trumpas. – PUIKI DIENA TEISINGUMUI AMERIKOJE!“

Apygardos teisėjas Jamesas Boasbergas (Džeimsas Boasbergas) išleido laikinąjį įsakymą, draudžiantį tolesnius deportuojamų asmenų skrydžius pagal AEA po to, kai kovo 15-ąją į Salvadorą buvo išsiųsti lėktuvai su migrantais iš Venesuelos.

Aukščiausiasis Teismas panaikino J. Boasbergo nurodymus, tačiau daugiausia dėl techninių priežasčių, susijusių su bylos nagrinėjimo vieta, tai yra, dėl to, kad grupė Venesuelos migrantų, kurie kreipėsi į teismą siekdami užkirsti kelią išsiuntimui, yra Teksase, o J. Boasbergo byla buvo iškelta Vašingtone.

„Sulaikytieji laikomi Teksase, todėl vieta Kolumbijos apygardoje yra netinkama“, – sakė teisėjai, palikdami atviras duris galimiems tolesniems ginčams dėl AEA taikymo teisėtumo žemesnės instancijos teismuose.

Be to, JAV Aukščiausiasis Teismas pirmadienį sustabdė žemesnės instancijos teismo nutartį, kuria reikalaujama, kad D. Trumpo administracija repatrijuotų praėjusį mėnesį per klaidą deportuotą migrantą iš Salvadoro.

29 metų Kilmaras Abrego Garcia (Kilmaras Abregas Garsija), gyvenęs rytinėje Merilando valstijoje, buvo vienas iš daugiau kaip 200 žmonių, praėjusį mėnesį išsiųstų į kalėjimą Salvadore.

JAV apygardos teisėja Paula Xinis (Pola Ksinis) penktadienį nurodė, kad K. Abrego Garcia turi būti grąžintas į Jungtines Valstijas iki pirmadienio pabaigos, Teisingumo departamento teisininkams pripažinus, kad jis buvo deportuotas dėl „administracinės klaidos“.