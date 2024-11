Regiono administracija: rusai ėmė intensyviau vykdyti Luhansko gyventojų represijas

REKLAMA

Apie tai feisbuke pranešė valstybinė Luhansko regiono administracija (VRA).

„Aukos pasirenkamos nepriklausomai nuo to, turi jos rusišką pasą, ar ne. Dažniausiai vietiniai kaltinami bendradarbiavimu su Ukrainos specialiosiomis tarnybomis, dalyvavimu teroristinėse organizacijose ar jų finansavimu ir bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis. Be to, Luhansko gyventojai kaltinami dėl to, kad kurso neapykantą arba neinformuoja okupantų apie Rusijos įstatymus neva pažeidusius asmenis“, – teigiama pranešime.

VRA pastebi, kad „pastaraisiais gali tapti beveik visi, pasilikę prie okupacijos“. Juk turint omenyje tai, kad Kremlius nuolat stiprina savo represijų mechanizmą, o didelė dalis gyventojų neturi galimybės naudotis internetu, žmonės nesugeba laiku sekti Rusijos Federacijos įstatymų pakeitimų.

Vien per praėjusius du mėnesius okupantai laikinai okupuotoje Luhansko regiono teritorijoje pradėjo 68 baudžiamąsias bylas.

„Iš Rusijos komandiruojamos saugumo pajėgos mėgina visais įmanomais būdais pasirodyti bei pagerinti savo atstovaujamų institucijų statistiką, visiškai nesiskaitydamos su žmonių gyvybėmis“, – nurodė valstybinė regiono administracijas.

Pirmiau buvo praneša, kad rusai laikinai okupuotoje Luhansko regiono teritorijoje planuoja stiprinti savo ideologinę įtaką gyventojams, surengdami vadinamąjį „tarptautinį forumą“.