Putino pradėto karo kaina: Rusijoje išaugo teroro išpuolių skaičius

Nepriklausomas Rusijos tyrimų žurnalistikos portalas „Viorstka“ išnagrinėjo metinius Rusijos vidaus reikalų ministerijos duomenis, pradedant nuo 2003 m., praėjus trejiems metams po pirmosios Vladimiro Putino prezidentavimo kadencijos. Tais metais užregistruotas 561 teroristinis išpuolis, įskaitant daugiau kaip dešimt sprogimų dėl kurių žuvo šimtai žmonių.

Iki 2005 m. užregistruotų teroro išpuolių skaičius sumažėjo iki 203, o 2015 m. jų buvo mažiausiai – 15.

Tačiau nuo 2022 m. vasario, prasidėjus Vladimiro Putino plataus masto invazijai į Ukrainą, šis skaičius gerokai šoktelėjo, o tai rodo, kad Rusija yra nebėra tokia saugi.

2022 m., pirmaisiais karo metais, buvo užfiksuoti 127 teroro išpuoliai, tačiau 2023 m. šis skaičius išaugo daugiau nei tris kartus – iki 410.

Teroro aktų klasifikacija

Nuo karo Ukrainoje pradžios buvo padegta daug karo prievolės ir komplektavimo tarnybos punktų, ypač po to, kai 2022 m. rugsėjį V. Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją, ir šiuos incidentus valdžios institucijos klasifikuoja kaip teroro aktus. Be to, teroristiniais išpuoliais pripažįstama ir daugybė dronų ir raketų smūgių Rusijoje, dėl kurių Maskva kaltina Kyjivą.

Vadinamuose Ukrainos teroro išpuoliuose nukentėjo Rusijos kariniai objektai visoje šalyje. Vienas iš didžiausią atgarsį sukėlusių smūgių kliuvo Krymo tiltui tarp okupuoto Krymo ir Rusijos; tiltui pernai ir 2022 m. buvo smogta kelis kartus.

Rugsėjį buvo suduotas smūgis Rusijos Juodosios jūros laivyno būstinei Sevastopolyje, simbolinėje Rusijos karinio jūrų laivyno širdyje. Dėl to, Rusijos propagandistas buvo susirūpinę dėl galimos dronų atakos eskalacijos iš Ukrainos pusės.

Pateikti kaltinimai

2023 m. gruodžio 25 d. Rusijos tyrimų komitetas pareiškė, kad Ukrainos pagrindinės žvalgybos valdybos vadovas Kyryla Budanovas dalyvavo 104 teroro aktuose, ir pateikė jam kaltinimus už akių. Tai pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Iki šiol 2024 m. buvo surengti keli dronų smūgiai Rusijos energetikos infrastruktūrai, pavyzdžiui, vasario 3 d. naftos perdirbimo gamykloje Volgograde, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai dronas sukėlė sprogimą naftos perdirbimo gamykloje „Nevsky Mazut“ Sankt Peterburge.