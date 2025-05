Putino patarėjas: SSRS teisiškai egzistuoja, karas Ukrainoje – „vidinis procesas“

Tai, V. Putino patarėjo teigimu, taip pat leidžia Rusijos karą su Ukraina vadinti „vidaus procesu“. A. Kobjakovas pridūrė, kad forume ši problema jau yra svarstoma, siekiant ją „tinkamai įvertinti konstitucinės teisės požiūriu“.

„O jei buvo pažeista teisinė procedūra, tai reiškia, kad teisiškai SSRS egzistuoja. Taip teigia konstitucinės teisės specialistai. <...> Bet jei SSRS nėra išformuota, tai logiškai, teisiniu požiūriu, Ukrainos krizė yra vidinis procesas“, – sakė V. Putino patarėjas.

Teismai persekioja „SSRS piliečius“

Tai, kad SSRS egzistuoja iki šiol, yra gana populiari pačioje Rusijoje sąmokslo teorija, aplink kurią savo laiku susiformavo keletas grupių pasekėjų, vadinančių save „SSRS piliečiais“, atsisakančių naudotis Rusijos pasais, tarnauti kariuomenėje ir mokėti komunalines paslaugas.

2022 m. Rusijos Teisingumo ministerija, remdamasi Samaros srities teismo sprendimu, įtraukė „TSRS piliečių“ judėjimą į ekstremistinių organizacijų sąrašą. Tais pačiais metais teismas nuteisė jo lyderį Sergejų Taraskiną 8 metams laisvės atėmimo pagal straipsnį dėl ekstremistinės organizacijos įkūrimo. Panašūs sprendimai buvo priimti ir kitose srityse.

Kobjakovas – artimas ir ilgametis Putino patarėjas

Vladimiras Putinas ne kartą išreiškė apgailestavimą dėl SSRS žlugimo ir šio įvykio aplinkybių: dar 2005 m. jis pavadino tai „didžiausia XX a. geopolitine katastrofa“ ir pareiškė, kad Belovežo susitarimai prieštaravo SSRS konstitucijai.

A. Kobjakovas dirba valdžios institucijose jau ne vieną dešimtmetį: nuo 2005 iki 2012 m. jis ėjo įvairias pareigas Prezidento administracijoje, nuo 2012 iki 2014 m. jai vadovavo, o nuo 2014 m. eina prezidento patarėjo pareigas.

SSRS iširimas

1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbia nepriklausomybę – pirmoji SSRS respublika, tai padariusi oficialiai.

1991 m. įvyksta rugpjūčio pučas (perversmas Maskvoje), kai KGB ir kariuomenės vadovaujama grupė mėgino nuversti M. Gorbačiovą ir išsaugoti SSRS. Pučas žlugo, bet dar labiau susilpnino SSRS centrinę valdžią.

1991 m. gruodžio 8 d. įvyksta Belovežo susitarimas, kuriame dalyvavo Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos vadovai (Borisas Jelcinas, Leonidas Kravčiukas ir Stanislavas Šuškevičius).

Susitarimas pripažino SSRS egzistavimą kaip pasibaigusį ir sukūrė Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS) kaip alternatyvą SSRS.

Rusijos Aukščiausioji Taryba (AT) šią sutartį ratifikavo 1991 m. gruodžio 12 d. Gruodžio 26-ąją Rusijos AT oficialiai paskelbė apie SSRS iširimą, dieną po to, kai iš savo pareigų atsistatydino paskutinis SSRS lyderis, komunistų partijos generalinis sekretorius M. Gorbačiovas.