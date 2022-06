„Putinas – p******, Šoigu – profanas“ – paviešinti dviejų Rusijos kariuomenės pulkininkų pokalbiai

„Schemy“ gavo šiuos garso įrašus iš Ukrainos žvalgybos pareigūnų. Žurnalistų teigimu, jie sugebėjo identifikuoti pašnekovus ir patvirtinti įrašų tikrumą. Buvo nustatyta, kad pokalbis tarp dviejų pašnekovų – Rusijos kariuomenės pulkininkų Maksimo Vlasovo ir Vitalijaus Kovtuno (karo medikas) įvyko balandžio 14-ąją.

M. Vlasovas, „Bellingcat“ ir SBU (Ukrainos saugumo tarnybos) duomenimis, yra vienas iš asmenų, kurie buvo atsakingi už Mariupolio apšaudymą „Grad“ pabūklais 2015-ųjų sausio 24-ąją. Tuomet žuvo apie 30 civilių, daugiau nei šimtas buvo sužalota.

Ukrainos žurnalistų duomenimis, pulkininkas M. Vlasovas balandžio mėnesį tikrai užėmė vadovaujančias pareigas Rusijos Federacijos Vakarų karinės apygardos 1-osios tankų armijos 2-osios motorizuotųjų šautuvų divizijos štabo artilerijos tarnyboje. Jis taip pat buvo perkeltas į 1-osios tankų armijos štabo analitinį skyrių, kurio vadavietė yra dislokuota Belgorodo srityje Rusijoje.

M. Vlasovo pašnekovas – karo medikas iš Naro Fominskio karo ligoninės, taip pat turintis pulkininko laipsnį ir daugelį kitų apdovanojimų.„Schemy“ išsiaiškino, kad V. Kovtunas pats yra kilęs iš Ukrainos, turi daug giminaičių šioje šalyje.

Pokalbio metu M. Vlasovas apie savo vadovą, gynybos ministrą Sergejų Šoigų atsiliepia taip: „Šoigu – tai absoliučiai nekompetetingas profanas, b***. Savo darbe jis profanas. Čia visiškai ne jo darbai, b***. Paprasčiausias šoumenas, b***“.

V. Kovtunas mano, kad „Šoigu – gan*****, b***. „Kontraktininkų nėra – aišku, iš kur jie atsiras, s***? Jiems mokėjo po 30 tūkst., b*** – iš kur jų pririnkti?“, – keiksmų tiradą toliau leido pulkininkas.

„Netektys baisios, vyrukus mūsų, b***. Ir, žinai, aš tą karo istoriją šiek tiek žinau, lyginu, tai buvo sovietų-suomių karas, 39-40 metai, b***, vienas prie vieno, visiškai kaip pagal šabloną, n**** eina“, – pokalbio metu aiškino M. Vlasovas.

Tuomet pašnekovai pradėjo kalbėtis apie kitus aukščiausius Rusijos kariuomenės vadus, konkrečiai, apie gynybos viceministrą, generolą-pulkininką Pavelą Platą. „Susirinko aplink save tuos sukruštus mčsnikus (MČS – gelbėjimo tarnyba Rusijoje, – red. past.) – pas juos juk inspekcijos vadovas generolas-pulkininkas Platas, b***. Jis išvis kariuomenėje netarnavęs, o karinį laipsnį gavo MČS, nors tas laipsnis yra (suteiktas) pažeidžiant visus įstatymus, b***“, – aiškino M. Vlasovas.

Šis Rusijos kariuomenės pulkininkas nepagailėjo karčių žodžių „spec. operacijos“ (Rusijoje karas Ukrainoje vadinamas specialiąja karine operacija, – red. past.) vadui – 60-mečiui generolui Aleksandrui Dvornikovui.

„<...> Baigtas jis, visiškai baigtas. Čia jis dabar sugalvojo kažkokį antibanderišką proveržį“… Žodžiu, tai išvis baigtas, b***, begalvis idiotas“, – pareiškė M. Vlasovas.

Nepatenkinti karininkai buvo ir Rytų karinės apygardos vadu Aleksandru Čaika. „Aš tuoj su šakėm eisiu, b***, į „Kremliaus“ aikštę, sukruštą. Prineršė, b***, generolų, visokių ten, Čaikų-h****, b***. Ir visų kitų, b***. Iš pradžių žmones išguldys, o tada, s***, b***, laukiam, kol pradės mūsiškius guldyti, b***. Jie džiugūs, užsikrušę, b***. Paskaityk, ką jie ten rašo visi, b***, patenkinti“, – aiškino V. Kovtunas.

V. Kovtunas paaiškino ir tai, kaip Rusijos kariuomenės vadovybė reikalauja bombarduoti be atvangos Ukrainos civilius objektus, svarbu, kad būtų įgyvendinti nurodyti tikslai.

„Jie nori, kad eitų pėstininkai, b***, artilerija veiktų, užsikrušimas, kruškite per atstumą, eikvokite, n****, tas bombas, b***, jų tiesiog d****, mėtykite jas, n****. Net jeigu ir ne ten pataikote, b***, tegul pradeda bijoti, b***, kruškite per geležinkelių stotis, b***, kruškite per bėgius, n****, kruškite“, – įsiaudrinęs aiškino M. Kovtunas.

Jis taip pat pasiūlė paleisti raketą į Ukrainos Aukščiausiosios Rados pastatą, o Rusijos prezidentą pavadino „pid***“.

„Turėtų, b***, į Kyjivą, į Aukščiausiąją Radą atskristi raketa, b***. Viskas, n****. Kodėl neatskrido, b***? Kodėl neatskrido, b***? Aš nesuprantu, s***, sukruštas tu Putinai, pid****, b***! Kodėl neatskrido raketa į Kyjivą?“, – dalijosi savo patarimais Rusijos kariuomenės pulkininkas. „Schemy“ žurnalistai susisiekė su pačių Vitalijumi Kovtunu ir leido jam pasiklausyti jo paties pokalbių įrašo. „Man nusispjauti, aš dabar apie jus pranešiu FSB ir viskas“, – lakoniškai atsakė jis.

Kuomet žurnalistas leido pasiklausyti V. Kovtuno pasisakymų apie S. Šoigu ir paklausė, ar jis pasirengęs viešai pranešti apie savo poziciją Rusijos kariuomenės vadovybės atžvilgiu, pulkininkas atsakė: „Ne, nepasirengęs… Nenoriu“.