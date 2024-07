Putinas nusprendė „nugręžti“ rusus: kelia mokesčius, kad turėtų iš ko padengti karo nuostolius

Pokyčiai Rusijos mokestinėje sistemoje numato progresinių mokesčių įvedimą: nuo 13 iki 22 proc. Taip pat didinamas pelno mokestis organizacijoms nuo 20 iki 25 proc., laipsniškas supaprastintos apmokestinimo sistemos taikymo ribos didinimas.

Trečiadienį, liepos 10 d., Rusijos Valstybės Dūma per trečiąjį ir galutinį svarstymą vienbalsiai pritarė Mokesčių kodekso pakeitimų projektui, pagal kurį nuo 2025 m. šalyje įsigalios progresinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skalė ir didesnis verslo pelno mokestis. Po kelių valandų įstatymo projektui pritarė ir Federacijos taryba.

Kamšomos skylės biudžete verslo ir gyventojų sąskaita

Reforma leis per artimiausius 6 metus iš Rusijos gyventojų ir verslo paimti 16,8 trln. rublių (apie 177 mlrd. eurų) – trečdaliu viršijančią Nacionalinio gerbūvio fondą (12,75 trln. rublių arba apie 135 mlrd. eurų) ir daugiau nei trigubai viršijančią jo likvidžią, tačiau kol kas neišnaudotą (5,2 trln. rublių arba apie 55 mlrd. eurų) sumą.

Vykdant reformą, kurią pradėjo prezidentas Vladimiras Putinas, žadėdamas „teisingai“ paskirstyti mokesčių naštą, ribinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas padidės iki 22 proc. – tiek mokės tie, kurie neatskaičius mokesčių uždirba daugiau nei 50 mln. rublių (527 tūkst. eurų) per metus.

Asmenims, kurių pajamos yra nuo 2,4 iki 5 mln. rublių (nuo 25 iki 50 tūkst. eurų) per metus (nuo 200 000 rublių arba 2,1 tūkst. eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių), gyventojų pajamų mokestis padidės iki 15 proc. Taip pat bus įvesti 18 proc. (pajamoms nuo 5 mln. rublių (50 tūkst. eurų) per metus) ir 20 % (nuo 20 mln. rublių, arba 210 tūkst. eurų) tarifai.

Šie pokyčiai palies visus Rusijos gyventojus, išskyrus taip vadinamosios „spec. karinės operacijos dalyvius“, skelbiama įstatyme. Maža to, nuo papildomų mokesčių atleis nepasiturinčias daugiavaikes šeimas. Daugiau nei du vaikus turintys asmenys, kurių pajamos vienam šeimos asmeniui neviršys 1,5 MMA (20 tūkst. rublių arba 211 eurų mėnesiui), mokės 7 proc., vietoje dabartinių 13 proc.

Rusijoje darbuotojas iki šiol mokėjo 13 proc. gyventojo pajamų mokestį (nuo 2021-ųjų daugiau nei 5 mln. rublių per metus uždirbantys asmenys mokėjo 15 proc.), o darbdavys dar nuo jo atlyginimo moka 30 proc. pensijų, sveikatos ir kitus mokesčius.

Po šių pokyčių, kurie įsigalios nuo 2025 m. Rusijos biudžetas iš GPM gaus papildomus 533 mlrd. rublių, o iki 2030-ųjų – 3,1 trln. rublių, skaičiuojama Rusijos finansų ministerijoje. Teigiama, kad iš pradžių tai palies tik 3,2 proc. šalies „turtingųjų“ gyventojų, tačiau dėl infliacijos didėjančių kainų (ir atlyginimų) ilgainiui šis skaičius augs.

Dar 11,1 trln. rublių per artimiausius 6 metus į biudžetą papildomai sumokės Rusijos verslas.

Nuo 2025-ųjų Rusijoje keliamas pelno mokestis nuo 20 iki 25 proc. Maža to, didinami mokesčiai ir smulkiesiems verslininkams – tai Rusijos biudžetui turėtų atnešti dar 2,6 trln. rublių per 6 metus.

Putinas iš naujų mokesčių finansuos karą

Faktiškai visus šiuo papildomus 16,8 trln. rublių pasiims sau federalinis biudžetas, kuriam reikia apmokėti augančias karo Ukrainoje sąskaitas, kurios per trečiuosius įsiveržimo į kaimyninę valstybę metus pasieks beveik 20 trln. rublių, rašoma „The Moscow Times“.

Regionų biudžetai nuo šios mokestinės reformos keistis neturėtų, pagal įstatymą jie ir toliau gautų tik 13 proc. gyventojų pajamų mokestį, o kas sumokama virš jo – atitinka tiesiogiai Maskvai. Nuo 3 iki 8 proc. išaugs ir pelno mokesčio „perskirstymas“ centrinės valdžios biudžetui.

„Bloomberg Economics“ vyr. ekonomistas Rusijos klausimais Aleksandras Isakovas pažymi, jog mokesčių kėlimas leis V. Putinui „finansuoti savo karą Ukrainoje“. Šiais metais federalinis biudžetas karinėms reikmėms išleido rekordinius 10,8 trln. rublių, o karinėms išlaidoms skiriamos lėšos biudžete – beveik 30 proc. – yra rekordinės nuo SSRS laikų.