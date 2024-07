Maisto deficitas: paaiškėjo, kad Rusija maisto produktuose naudoja draudžiamus „mėsos klijus“

Rusijos dienraštis „Izvestija“, remdamasis valstybinės žemės ūkio saugos agentūros „Rosselchoznadzor“ ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos „Rospotrebnadzor“ duomenimis pranešė, kad 2023 m. užfiksuoti 25 atvejai, kai mėsos ir pieno produktų gamintojai naudojo šią medžiagą. Taip pat buvo pabrėžta, kad šis skaičius yra dvigubai didesnis nei 2022 m., o 2024 m. pirmąjį pusmetį jau užfiksuoti 28 atvejai.

Uždrausti produktai

Vakarų sankcijos Rusijai uždraudė didžiąją dalį maisto produktų importo iš ES. Šie „mėsos klijai“ – tai fermentas, kuris gali būti naudojamas maisto produktų tūriui padidinti, mėsos gabalams surišti, kad susidarytų didesni gabalai. Taip pat šis fermentas naudojamas ir maisto produktų, pavyzdžiui, sūrio, tekstūrai pagerinti.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo 2020 m. Rusijoje uždrausta jį naudoti maisto gamyboje, tačiau pranešama, kad jo vis dar galima lengvai įsigyti internetu. 2010 m. transglutaminazę uždraudė ir Europos Sąjunga. Ją vis dar leidžiama naudoti Jungtinėse Valstijose, skelbia „Food Safety News“.

REKLAMA

Rizika sveikatai

Vašingtone (JAV) įsikūrusi ne pelno siekianti organizacija „Center for Science in the Public Interest“ 2022 m. vasarį pareiškė, kad organizacija transglutaminazę laiko potencialia rizika sveikatai. „Center for Science in the Public Interest“ priėjo prie tokios išvados todėl, kad surišant du maisto gabalėlius, į jo vidų iš išorės patenka visos bakterijos, kurias nužudyti ne taip lengva.

„Pagal galiojančius teisės aktus mikrobinė transglutaminazė nėra įtraukta į maisto priedų, kuriuos leidžiama naudoti gamyboje, sąrašą. Šį fermentą nesąžiningi gamintojai naudoja sūrių, jogurto, varškės, mėsos gaminių gamyboje, kad dėl drėgmės sulaikymo iki 25 proc. padidintų masę, taip pat kad sujungtų gyvūninius ir augalinius baltymus, kuriuos naudoja gamintojai“, – teigė „Rospotrebnadzor“.