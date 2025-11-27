 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas Kirgizijoje pareklamavo rusiškus ginklus

2025-11-27 14:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 14:11

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) susitikime ėmėsi reklamuoti rusiškų ginklų efektyvumą.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) susitikime ėmėsi reklamuoti rusiškų ginklų efektyvumą.

0

„Siūlome inicijuoti didelio masto programą, skirtą aprūpinti kolektyvines ginkluotąsias pajėgas moderniais rusiškais ginklais ir technologijomis, kurių veiksmingumas buvo įrodytas realiose kovinėse operacijose“, – ketvirtadienį minėto aljanso susitikime Kirgizijoje pareiškė V. Putinas, pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija savo kare prieš Ukrainą reguliariai išbando naujas ginklų sistemas.

V. Putinas Biškeke tvirtino, kad planuojami bendri kariniai mokymai, didžiausią dėmesį skiriant oro pajėgumams ir gynybai.

KSSO yra Rusijos dominuojamas karinis aljansas, kurio gretas šiuo metu sudaro buvusios sovietinės respublikos Tadžikistanas, Kirgizija, Kazachstanas ir Baltarusija. Armėnija 2024 m. vasario mėnesį įšaldė savo narystę šiame aljanse, nes po jos pralaimėjimo Azerbaidžanui kare dėl Kalnų Karabacho regiono padidėjo įtampa su Maskva.

