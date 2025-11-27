Putinas Kirgizijoje pareklamavo rusiškus ginklus

„Siūlome inicijuoti didelio masto programą, skirtą aprūpinti kolektyvines ginkluotąsias pajėgas moderniais rusiškais ginklais ir technologijomis, kurių veiksmingumas buvo įrodytas realiose kovinėse operacijose“, – ketvirtadienį minėto aljanso susitikime Kirgizijoje pareiškė V. Putinas, pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Rusija savo kare prieš Ukrainą reguliariai išbando naujas ginklų sistemas.
V. Putinas Biškeke tvirtino, kad planuojami bendri kariniai mokymai, didžiausią dėmesį skiriant oro pajėgumams ir gynybai.
KSSO yra Rusijos dominuojamas karinis aljansas, kurio gretas šiuo metu sudaro buvusios sovietinės respublikos Tadžikistanas, Kirgizija, Kazachstanas ir Baltarusija. Armėnija 2024 m. vasario mėnesį įšaldė savo narystę šiame aljanse, nes po jos pralaimėjimo Azerbaidžanui kare dėl Kalnų Karabacho regiono padidėjo įtampa su Maskva.
