PSO užfiksavo daugiau kaip 1900 atakų prieš Ukrainos medicinos įstaigas

Tai sakoma PSO ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.

Pažymima, kad tai didžiausias atakų skaičius, kurį PSO yra kada nors užfiksavusi visame pasaulyje susiklosčius tam tikrai humanitarinei situacijai.

„Pastebime naujus atakų dėsningumus. Per 2,5 metų 86 proc. tokių atakų buvo susijusios su sveikatos apsaugos įstaigomis, per didelę dalį jų buvo naudojama sunkioji ginkluotė. Be to, nuo 2023 metų gruodžio mėnesio PSO patvirtintų atakų prieš sveikatos apsaugos įstaigas gerokai padaugėjo, jos rengiamos beveik kasdien“, – rašoma ataskaitoje.

PSO taip pat konstatuoja, kad prie fronto linijos gyvenančių piliečių galimybės gauti medicinos pagalbą iš esmės yra apribotos dėl padidėjusios apšaudymo rizikos. Nuo 2022 metų vasario mėnesio per atakas buvo apgadinta arba sunaikinta apie 200 greitosios pagalbos automobilių.

„2024 metais matome daug dvigubų atakų. Dažniau apšaudoma civilinė infrastruktūra. Netenkame kolegų – medicinos darbuotojų, slaugytojų, gydytojų, felčerių. Šiais metais nukentėjo kur kas daugiau medicinos darbuotojų nei anksčiau“, – pareiškė PSO atstovas Ukrainoje Jarno Habichtas.

Taip pat išaugo medikų ir pacientų, žuvusių per rusų smūgius, skaičius: 2023 metais buvo užfiksuotos 24 medicinos darbuotojų ir pacientų mirtys, o šįmet per 7,5 mėnesio iš viso žuvo 34 žmonės. Be to, sužeistųjų skaičius šįmet jau viršijo ne tik 2023-ųjų, bet ir 2022 metų rodiklius – 229 žmonės. Šiais metais kas ketvirtas išpuolis prieš sveikatos apsaugos įstaigas baigėsi traumomis, konstatuoja PSO.

Be to, PSO duomenimis, 42 proc. visų Rusijos atakų nuo 2022 metų teko pirminei medicinos pagalbai. 2024 metais daugiausia sužeidimų ir mirčių teko antrinei medicinos pagalbai – kas penktas išpuolis baigėsi darbuotojų traumomis. Greitajai medicinos pagalbai kas antras išpuolis baigėsi darbuotojų traumomis.

„Tačiau nepaisydamos nepaliaujamų atakų, sveikatos apsaugos institucijos greitai reaguoja į poreikius ir iššūkius“, – sakoma suvestinėje.

Pažymima, kad nuo 2022 metų vasario PSO Ukrainoje suteikė medicinos pagalbą 15 mln. žmonių. O 2024 metais Organizacija daugiausia dėmesio skirs 3,4 mln. žmonių humanitariniams poreikiams.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepą Ukraina iš partnerių gavo daugiau nei 1600 amunicijos komplektų medikams.