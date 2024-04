PSO: per 50 metų vakcinos išgelbėjo 154 mln. gyvybių

Iš viso vakcinos nuo 14 ligų kūdikių mirtingumą pasaulyje sumažino 40 proc. Tarp šių ligų yra difterija, poliomielitas, stabligė ir kokliušas. „Vakcinos yra vieni efektyviausių išradimų istorijoje, jos padeda išvengti ligų, kurių anksčiau bijota“, – sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Prieš 50 metų mažiau nei 5 proc. kūdikių pasaulyje buvo skiepijami pagal schemą nuo difterijos, stabligės ir kokliušo. Šiandien šis rodiklis yra 84 proc. pabrėžė PSO.

Tymai yra virusinė infekcinė liga, kuri gali būti pavojinga gyvybei. Vakcina apsaugo nuo šios ligos. Šiuo metu protrūkių skaičius pasaulyje auga, nes reikalingos gyventojų imunizacijos apimtys daug kur yra per mažos. Kad liga neplistų, dviem vakcinos dozėmis turi būti paskiepyta 95 proc. ar daugiau žmonių. Šiuo metu pirmąja vakcinos doze paskiepyta 83 proc. žmonių, o antrąja – 74 proc. Be to, 2022 m. beveik 22 mln. kūdikių negavo pirmosios dozės, 11 mln. – antrosios. Tais metais, PSO duomenimis, tymai pražudė 136 000 žmonių, daugiausiai tai buvo jaunesni nei penkerių metų amžiaus vaikai.