PSO: beždžionių raupų atvejų skaičius pasaulyje viršija 70 tūkst.

PSO sakė, kad praeitą savaitę Amerikos šalyse padaugėjo naujų atvejų. Taip pat ji pabrėžė, kad sulėtėjęs naujų beždžionių raupų atvejų augimas yra „pavojingiausias“ laikas.

PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas pridūrė, kad Jungtinių Tautų sveikatos agentūrai šiais metais buvo pranešta apie daugiau nei 70 000 atvejų ir 26 mirtis.

„Globaliai naujų atvejų augimas ir toliau mažėja, bet 21 šalis per pastarąją savaitę pranešė apie atvejų skaičiaus padidėjimą, daugiausiai Amerikoje, kurie sudarė beveik 90 proc. visų per praeitą savaitę užregistruotų atvejų“, – teigė PSO vadovas per spaudos konferenciją Ženevoje.

„Mažėjantis protrūkis gali būti pats pavojingiausias protrūkis, nes jis gali mus gundyti galvoti, kad krizė jau pasibaigė ir sumažinti savo budrumą“, – pridūrė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Jis teigė, kad PSO dirba su šalimis, kad padidintų jų testavimosi ir stebėjimo pajėgumus.

„Mes esame susirūpinę dėl naujų pranešimų apie atvejus Sudane, įskaitant pabėgėlių stovyklas netoli sienos su Etiopija“, – sakė PSO.

„Kaip ir COVID-19, beždžionių raupai tebėra tarptautinio masto ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija, ir PSO toliau šią ligą tokia laikys“, – teigė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Labiausiai nukentėjo JAV

Nuo 2022 metų gegužės vis dažniau pranešama apie susirgimus beždžionių raupais tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su kitais vyrais. Virusas pradėjo plisti už Afrikos ribų, kurioje jis yra laikomas endeminiu.

Daugiau nei 42 000 atvejų buvo nustatyti Amerikoje ir beveik 25 000 – Europoje.

Šiais metais 107 PSO valstybės narės pranešė apie nustatytus beždžionių raupų atvejus.

Per pastarąsias tris savaites 39-iose šalyse nebuvo užfiksuota naujų užsikrėtimų.

Šiuo metu daugiausia beždžionių raupų atvejų yra nustatyta JAV (26 723), Brazilijoje (8 147), Ispanijoje (7 209), Prancūzijoje (4 043), Jungtinėje Karalystėje (3 654), Vokietijoje (3 640), Peru (2 587), Kolumbijoje (2 453), Meksikoje (1 968) ir Kanadoje (1 400).

Šiose šalyse užregistruoti atvejai sudaro 87 proc. visų pasaulyje nustatytų atvejų.

PSO duomenų suvestinė rodo, kad 97 proc. užsikrėtusių vyrų vidutinis amžius buvo 35-eri; 90 proc. vyrų teigė, kad turėjo lytinių santykių su vyrais, o 49 proc. buvo užsikrėtę ŽIV.

Pirmieji beždžionių raupų simptomai yra karščiavimas, raumenų, galvos ir nugaros skausmai, pasireiškiantys per penkias dienas po užsikrėtimo. Vėliau ant veido, delnų ir padų atsiranda į vėjaraupius panašių bėrimų, vėliau – odos pažeidimų, galinčių išplisti į kitas kūno vietas.

Liga paprastai praeina savaime po dviejų–trijų savaičių, kartais užsitęsia iki mėnesio.