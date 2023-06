Prigožino pasisakymų chronologija: staiga pamiršo visus savo nukautus draugus ir pabruko uodegą

„Wagner“ norėta išformuoti. Mes išėjome į „teisingumo maršą“. Per parą mes nužygiavome, neprieidami 200 kilometrų, iki Maskvos. Per tą laiką mes nepraliejome nė vieno mūsų smogikų kraujo lašo. Dabar atėjo tas momentas, kuomet kraujas gali būti pralietas. Suprasdamas visą to atsakomybę, kad bus pralietas rusų kraujas iš vieno pusių, mes apsukame atgal savo vilkstines ir atsitraukiame į karo stovyklas“.

REKLAMA

REKLAMA