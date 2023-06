7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“: nuostoliai didesni nei legendinis „Patriot“ smūgis

Dabar skaičiuojama, kad iš viso dėl „Wagner“ veiksmų Rusija prarado 7 Rusijos aviacijos orlaivius, įskaitant:

3 sraigtasparniai Mi-8MTPR;

1 transporto orlaivis Mi-8;

1 atakos sraigtasparnis Ka-52;

1 transportinis-kovinis Mi-35M;

1 orlaivis Il-22 (naudojamas valdymo postas ore).

7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ (6 nuotr.) 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ +2 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“ 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. 7 Rusijos orlaiviai, kuriuos numušė „Wagner“

Taigi dabartiniai Rusijos aviacijos pajėgų nuostoliai viršijo gegužės 13-osios įvykius Briansko srityje, kai oro gynybos sistema MIM-104 Patriot pasalos metu sunaikino keturis Rusijos aviacijos orlaivius.

„Wagner“ kolonos įžengė į Rostovą prie Dono ir judėjo į Maskvą. Visgi, o kokias pajėgas turi Prigožino kariai?

Kokios yra „Wagner“ pajėgos?

Prigožinas šeštadienio vakarą sakė, kad turi 25 tūkst. kovotojų, bet šis skaičius gali būti padidintas. Nepaisant to, konservatyviausiais skaičiavimais, jų yra mažiausiai 5 tūkst., be to, vyrai yra gerai aprūpinti šaulių ginklais ir granatsvaidžiais.

„Wagner“ žinioje, kas matoma ir daugybėje vaizdo įrašų, yra sunkiosios technikos, tai tankai ir pėstininkų kovos mašinos bei lengvieji šarvuočiai. Yra daug nešarvuotų transporto priemonių, įskaitant tankvežius, kuriais galima greitai pervežti tankus keliais.

Jų transporto kolonose galima pastebėti oro gynybos sistemų ant ratų bazės („Pantsir-S1“), o per incidentą su beveik numuštu sraigtasparniu Ka-52 Voroneže pasižymėjo „Strela-10“, kuri yra ant vikšrinės bazės. Nėra jokių abejonių, kad kovinėse rikiuotėse yra nemažai MANPADS.