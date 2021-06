Prieš skiepus vykdoma dezinformacijos kampanija: Europoje siūlomi pinigai už melo platinimą

Socialiniuose tinkluose pandemijos metu vyksta plataus masto dezinformacijos kampanija, nukreipta prieš Vakarų gamintojų vakcinas. Kai kuriais atvejais už viso to stovi dideli pinigai, pažymima „Tages-Anzeiger“.

Dezinformaciją galima būtų išskirti į kelis srautus:

tai gali būti tikslingai priešiškai nusiteikusių valstybių platinama melaginga informacija su siekiu sukelti visuomenėje chaosą.

siekiančių pasipelnyti iš žmonių šarlatanų, gyvenančių iš to, kad diskredituojama tradicinė medicina, o vietoje to siūlant įsigyti savo menkavertes, kartais netgi žalingas, paslaugas ar priemones.

lengvatikių ir lengvai paveikių žmonių platinamas srautas, kai nesant kritinio mąstymo yra retransliuojami gandai, skambios antraštės ir įvairiausio plauko sąmokslo teorijos. Rytų Europos šalių ekspertai pažymi, kad tam labiau paveikūs dar Sovietų Sąjungoje užaugę žmonės, kurie yra pripratę nepasitikėti oficialia informacija ir labiau linkę remtis nepatvirtintais šaltiniais.

Sulaukė prašymo išplatinti dezinformaciją už pinigus

Vieną iš dezinformacijos platinimo pavyzdžių Vokietijoje atskleidė žymus šios šalies tinklaraštininkas Mirko Drotchmannas. „YouTube“ savo pažintinį kanalą vedantis mokyklos mokytojas yra pasivadinęs „MrWissen2Go“ vardu, jis turi daugiau nei 1,5 mln. sekėjų. Vyras išgarsėjo prieš 4 metus, kuomet žiniasklaidoje buvo papasakota apie jo kanale pristatomus svarbius istorinius, kultūrinius ir socialinius klausimus moksleiviams ir studentams.

Šių metų gegužės pabaigoje jis gavo keistą laišką, kuriame buvo paraginta sudalyvauti „informacinėje kampanijoje prieš COVID-19 vakcinavimą“. Pranešime buvo klausiama, ar jis nenorėtų savo vaizdo įrašuose perspėti žmones dėl „Pfizer/BioNTech“ vakcinų – ir už tai gauti atlygį.

M. Drotchmannas susidomėjo šiuo pasiūlymų, tačiau ne todėl, kad būtų abejojęs vakcinų teikiama nauda, o norėdamas išsiaiškinti, kas stovi už šio siūlymo: laiške buvo rašoma, kad „nutekinta slapta informacija apie „Pfizer/BioNTech“ vakcinų žalą“ ir pats visuomenininkas, patikrinęs jam siūlomą skelbti informaciją, suprato, kad jokio nutekinimo nebuvo. Jis greitai suvokė, kad čia nėra informavimas, o tipinė dezinformacijos ataka, kurio ištakos slypi Rusijoje. M. Drotchmannas taip pat sužinojo, kad jis nebuvo vienintelis „jutūberis“, su kuriuo susisiekė melagingos informacijos skleidėjai.

Ši kampanija yra gerokai didesnio masto problemos dalis, įsitikinęs ekspertas kibernetinių nusikaltimų klausimais iš Niujorko universiteto Danielis Rodgersas. „Mes stebime tris pagrindines tendencijas, – „Tages-Anzeiger“ cituojamas jis. – Visų pirma, yra akcijos, už kurių slypi geopolitiniai tikslai, už jų slypi tokios valstybės, kaip Rusija“. Antra, jo teigimu, iš dezinformacijos bandoma užsidirbti pinigų ir trečia, yra politiškai motyvuotos ultradešiniųjų akcijos.

Eksperto teigimu, jau kelis mėnesius socialiniuose tinkluose yra pastebimos dezinformacijos kampanijos, skirtos diskredituoti Vakarų Europos ir JAV vakcinų gamintojus. Darbo grupės „ES prieš dezinformaciją“ ataskaitoje neseniai buvo atskleista šimtai tokių bandymų, įgyvendintų Europos šalyse vien per paskutinius kelis mėnesius. Už jų dažniausiai slypi Rusijos subjektai.

Pavyzdžiui, buvo bandoma diskredituoti Europos vaistų agentūros veiklą. „Šios naujos kampanijos, nukreiptos į „jutūberius“, įžūlumas mane pribloškė“, – pažymėjo D. Rodgersas.

Rusijos finansuojama vakcinacijos diskreditacija – ne tik pandemijos metu

Masačiusetso universiteto profesorius Davidas Broniatovskis dar 2018-aisiais savo tyrime parodė, kaip Rusijos botai „Twitter“ bando įskiepyti tarp Vakarų gyventojų propagandą prieš skiepus. Anot eksperto, įtraukti į šią kovą tinklaraštininkus, kurie iš esmės užsiima visai kitomis temomis, – gudrus žingsnis.

„Tai suteikia absoliučiai naujas tikslines auditorijas. Pavyzdžiui, aš žiūriu vaizdo įrašą apie makiažą, o staiga dar gaunu informacijos ir apie vakcinaciją“, – aiškina D. Broniatovskis. Be to, šie vaizdo įrašai nepatenka į dezinformacijos ieškantį socialinio tinklo algoritmą. Pavyzdžiui, instrukcijose, kaip skelbti šią informaciją savo paskyrose „jutūberiams“ buvo nurodoma, kad nežymėtų to kaip „reklamos“ ar „remiamo vaizdo įrašo“, mat tuomet būtų mažesnė tikimybė, kad jis bus nuodugniai tikrinamas ar cenzūruojamas kaip „fake news“.

Už dezinformacijos slypi ir dideli pinigai

Tačiau kampanijos prieš vakcinaciją – tai yra ir milžiniškas verslas, be to dar ir labai pelningas, pažyma šveicarų leidinyje. Tai liudija neseniai paskelbta ataskaita apie „prieš skiepus nukreiptą verslą“, kurį publikavo „Kovos su skaitmenine neapykanta centras“ (Center for Countering Digital Hate, CCDH). Ekspertų duomenimis, antivakserių industrija uždirbo mažiausiai 36 mln. dolerių. Šis uždarbis pasiektas įvairiais būdais: iš „YouTube“ kanalų reklamos, „mokymų“ vaizdo įrašų ar vitaminų preparatų pardavimų, lekcijų įvairių renginių metu. CCDH tyrime buvo nagrinėjamos daugiausiai JAV veikiantys antivakserių judėjimai, tačiau iš ten dalis skleidžiamos dezinformacijos atkeliauja ir už Atlanto.

Europoje vis labiau stiprėja sąmokslo teorijos „QAnon“ šalininkų gretos. Per JAV prezidento rinkimus pradėjusi aktyviai reikštis sąmokslo teorijas platinanti grupuotė užsiima ir dezinformacijos prieš skiepus platinimu.

„Facebook“ praėjusią savaitę paskelbė savo „kovos su įtakos operacijomis“ ataskaitą: 2017-2020 metais buvo likviduota šimtai didelių dezinformacijos platinimo kanalų, o Rusija jame užėmė pirmąją vietą pagal skaičių. Vien per šiuos kelis metus „Facebook“ likvidavo 23 didelius iš Rusijos organizuojamus dezinformacijos tinklus. Tačiau ekspertai pažymi, kad didieji socialiniai tinklai vis dar skiria per mažai dėmesio kovai su nuolatiniu dezinformacijos srautu.

„Būtina skubiai įvesti daug griežtesnes taisykles didiesiems socialiniams tinklams, – įsitikinęs D. Rodgersas. – Galų gale, mes žinome, kad dezinformacijos kampanijos, ypač siejamos su COVID-19, gali baigtis fatališkai“. Pavyzdžiui, vienas žymiausių Norvegijos „kovido neigėjų“ balandžio mėnesį, neoficialiais duomenimis, pats užsikrėtė koronavirusu ir mirė.