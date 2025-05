Prieš Rusijos ir Ukrainos derybas – žinia iš fronto: rusai faktiškai pradėjo vasaros puolimą

„Visi matė tuos delegatus, kuriuos jie išsiuntė į derybas Stambule. Tai kažkokie niekam nežinomi žmonės, ir, mano nuomone, jų nereikėtų rimtai vertinti. Bet tegul, mes visi siekiame taikos. Niekas taip nenori taikos kaip Ukrainos kariai“, – sako jis.

P. Šamšinas teigia, kad Rusija nė karto nesilaikė pažadų dėl ugnies nutraukimo – paprastai jie manipuliuoja arba ruošiasi naujiems išpuoliams.

„Dabar okupantai kaupia jėgas. Faktiškai vasaros puolimo operacija jau prasidėjo, ir aš nesitikiu, kad artimiausiu metu bus paskelbtas paliaubos“, – sako jis.

Atstovo teigimu, situacija sudėtinga, netoli Lipcų okupantai pradėjo šturmą, naudoja šarvuotąją techniką. Skelbiama, kad ukrainiečiai ją ir motociklus sunaikino, ėmėsi likviduoti išsilaipinusias pėstininkų grupes.

Volodymyras Zelenskis Rusijos į Turkiją išsiųstą delegaciją pavadino „butaforine“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad jam susidarė įspūdis, jog Rusija į Turkiją deryboms išsiuntė „butaforinę“ delegaciją su neaiškiais įgaliojimais.

Ketvirtadienį Stambule planuotos pirmosios tiesioginės Maskvos ir Kyjivo derybos per pastaruosius trejus metus.

„Turime suprasti, kokio lygio yra Rusijos delegacija ir kokie jos įgaliojimai, ar ji pati gali priimti kokius nors sprendimus“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad „iš to, ką matome, ji labiau primena butaforiją“.

Rusija reaguodama į V. Zelenskio teiginius jį pavadino „klounu“ ir „nevykėliu“.

„Kas vartoja žodį „butaforija“? Klounas? Nevykėlis? Kažkas, kas neturi jokio išsilavinimo“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją iš Maskvos sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Be to, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Ukrainos prezidentą pavadino „apgailėtinu“ dėl to, kad jis reikalauja, jog V. Putinas dalyvautų derybose su Kyjivu, kurias pasiūlė pats Rusijos prezidentas.

„Iš pradžių Zelenskis darė kažkokius pareiškimus, kuriais reikalavo, kad Putinas atvyktų asmeniškai. Na, apgailėtinas žmogus“, – sakė ministras per televiziją kreipdamasis į diplomatus Maskvoje.

V. Zelenskis teigė, kad Ukraina „apgalvos, ką darysime, kokie bus mūsų žingsniai, kai pasikalbėsime su“ Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Jis taip pat sakė, kad Kyjivas į Turkiją išsiuntė aukščiausio lygio delegaciją.

„Mūsų delegacija yra aukščiausio lygio – Užsienio reikalų ministerijos, prezidento biuro, kariuomenės, mūsų žvalgybos agentūrų (...), kad būtų priimti visi sprendimai, galintys užtikrinti teisingą taiką“, – nusileidęs Ankaroje teigė V. Zelenskis.

Į Stambulą taikos deryboms su Ukraina ketvirtadienį atvyko žemo rango Rusijos delegacija, o V. Zelenskio vadovaujama Ukrainos delegacija, į kurią įeina kiti aukšti vyriausybės pareigūnai, nusileido Turkijos sostinėje Ankaroje.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino Maskvos delegacijoje nėra – tai dar trečiadienį vakare paaiškėjo iš Kremliaus paskelbto į Turkiją siunčiamų pareigūnų sąrašo. Toks Rusijos žingsnis Vakaruose sulaukė kritikos kaip ženklas, kad Maskva rimtai nesiekia taikos, jau ketvirtus metus Ukrainoje tęsiantis plataus masto karui.

V. Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis vadovauja delegacijai, kuriai be jo priklauso dar trys pareigūnai, informavo Kremlius. V. Putinas deryboms taip pat paskyrė keturis žemesnio rango pareigūnus kaip ekspertus.

Kiek anksčiau V. Zelenskis pareiškė, kad yra pasiryžęs Turkijoje asmeniškai susitikti su V. Putinu ir pasikalbėti apie daugiau kaip trejus metus besitęsiantį Rusijos sukeltą karą.

Ukrainos lyderis priešpiet atvyko į Ankarą.

Ukrainiečių delegacijoje taip pat yra gynybos ministras Rustemas Umerovas, užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha ir prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.