Pranešama, kad atakuota geležinkelio stotis Rusijos Kursko srityje

Pateiktais duomenimis, dėl atakos kilo gaisras, kuris buvo greitai užgesintas. Be to, apgadintos aukštos įtampos linijos – dėl to geležinkelio stotis ir netoliese esant vietovė liko be elektros energijos, sakoma toliau R. Starovoito pranešime.

Rusijos gynybos ministerija antradienį pareiškė, kad naktį į antradienį virš Belgorodo srities sunaikino tris ukrainiečių dronus. Ši sritis taip pat ribojasi su Ukraina.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį Rusijos teritorija vis atakuojama dronais – dėl šių atakų Maskva kaltina Kyjivą.