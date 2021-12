Prancūzijoje per parą nustatyta per 50 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Sergamumas koronavirusine infekcija šalyje sparčiai didėja, nors sustiprinamąjį skiepą nuo COVID-19 šalyje gavo milijonai gyventojų.

Sveikatos apsaugos tarnybos pranešė, kad buvo patvirtinti 51 624 nauji užsikrėtimo atvejai.

Per pastarąją savaitę Prancūzijoje buvo fiksuojama po vidutiniškai beveik 41 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų per parą, nors savaitę anksčiau jų buvo nustatoma mažiau nei 28 tūkst. per parą.

Šeštadienį taip pat buvo pranešta, jog per ankstesnes 24 valandas buvo hospitalizuoti 694 žmonės, iš jų 119 yra kritinės būklės. Taip pat mirė 113 užsikrėtusių žmonių.

Nors sergamumas sparčiai didėja, sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas (Olivjė Veranas) kol kas atmeta karantino įvedimo galimybę. Tačiau jis paragino visus suaugusiuosius iki sausio vidurio užsiregistruoti sustiprinamajam skiepui.

„Dešimt milijonų Prancūzijos žmonių gavo sustiprinamąjį skiepą, siekdami palaikyti savo apsaugą nuo COVID“, – parašė jis tviteryje.

Nuo pandemijos pradžios Prancūzijoje nuo COVID-19 mirė iš viso 119 457 žmonės.