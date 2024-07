Prancūzijoje pavogė legendomis apipintą kalaviją: pranašystė sako, kad ateis tamsūs laikai

Vietos gyventojai nustebę dėl vagystės, nes kardas buvo 10 metrų aukštyje, saugomoje Rokamaduro miestelio teritorijoje.

Legenda byloja, kad karalius Karolis Didysis stebuklingąjį Durandalą padovanojo savo geriausiam kariui Rolandui, kuris vėliau žuvo mūšyje. Elitinis riteris prieš mirtį bandė sulaužyti kalaviją, kad priešai negalėtų jo pasisavinti. Tačiau jam nepavyko to padaryti dėl jo nesunaikinamumo.

Tvirtinama, kad nesunaikinamas kalavijas buvo aštriausias kalavijas, vienu smūgiu galėjęs perskelti milžiniškus riedulius. Anot legendos, jis daugiau kaip 1300 metų kyšojo dešimties metrų aukštyje uoloje ir niekaip negalėjo būti pašalintas.

