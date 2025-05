Prancūzija siunčia į Baltijos jūrą neįprastą laivą: štai ką jis darys

Pranešama, jog Prancūzijos žvalgybos laivas turi perimti radijo signalus ir radaro duomenis, susijusius su Rusijos karine veikla. Tačiau oficialios informacijos apie šią slaptą misiją nėra.

101 metro ilgio laivas „Dupuy de Lome“ vykdo slaptą misiją ir yra eksploatuojamas Prancūzijos karinių jūrų pajėgų.

Maža to, jis gali būti jūroje iki 30 dienų be pertraukos. Tuo tarpu šio laivo įgulą sudaro 100 specialistų – karių ir civilių.

Baltijos jūroje auga žvalgybos aktyvumas dėl Rusijos veiksmų

Šiuo metu laivas Baltijos jūroje yra pirmą kartą, kur dėl Rusijos aktyvumo NATO šalių žvalgybos tarnybos turi didesnį informacijos poreikį.

Be to, tam, kad laivas būtų geriau užmaskuotas, jis plaukioja be atpažinimo signalo ir laivo numerio.

Vis dėlto prancūzų laivas „Dupuy de Lome“ nėra vienintelis, kuris atlieka tokią pačią funkciją Baltijos jūroje.

Vokietijos karinės jūrų pajėgos taip pat aktyviai vykdo žvalgybą šiame regione: vokiečių žvalgybinis laivas „Oker“ jau keletą savaičių plaukioja prie Kaliningrado ir Suomijos įlankos.