Prancūzija pradėjo tyrimą dėl grasinimų nužudyti Izraelio olimpinės rinktinės sportininkus

Apie grasinimus mirtimi pranešė vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas, o tyrimui vadovaus nacionalinė kovos su neapykantos kurstymu internete institucija, teigiama prokuratūros pranešime.

Ketvirtadienį Izraelis perspėjo Prancūziją dėl kibernetinio persekiojimo prieš šalies sportininkus ir asmeninių duomenų nutekinimo, dėl kurio jis apkaltino Irano remiamas grupuotes.

Socialinėje žiniasklaidoje buvo nutekinti asmeniniai Izraelio sportininkų duomenys, įskaitant kraujo tyrimų rezultatus ir prisijungimo duomenis.

Prokurorai teigė tiriantys galimus antisemitinius neapykantos nusikaltimus per šeštadienį Paryžiuje vykusias Izraelio ir Paragvajaus futbolo rungtynes, per kurias buvo skanduojama apie karą Gazos Ruože ir plevėsavo atitinkami transparantai. Per rungtynes „juodai apsirengę, kaukėti sirgaliai su Palestinos vėliavomis išskleidė plakatą su užrašu „Genocido olimpinės žaidynės“, o vienas iš jų „rodė antisemitinio pobūdžio gestus“, teigiama atskirame pareiškime.

Paryžiaus olimpinių žaidynių organizatoriai pateikė skundą policijai, priduriama prokurorų pareiškime, patvirtinančiame laikraščio „Parisien“ straipsnį.

Stadione buvęs AFP reporteris sakė, kad apie 50 vadinamųjų „ultra“ sirgalių minioje prancūzų kalba skandavo „Izraelis žudikas“ ir „Izraelis žudo Palestinos vaikus“.

Izraelio himną dalis minios nušvilpė. Kai kurie stadione buvę Izraelio sirgaliai taip pat skandavo: „Išlaisvinkite įkaitus“.

Pareiškime teigiama, kad sirgaliai gali būti apkaltinti „rasinės neapykantos kurstymu sunkinančiomis aplinkybėmis“.

Paragvajus rungtynėse Izraelį įveikė rezultatu 4:2.

Spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį metu žuvo 1 197 žmonės, daugiausia civiliai, rodo AFP duomenys, paremti oficialiais Izraelio duomenimis.

Per Izraelio atsakomąją karinę kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 39 324 žmonės, kaip skelbia sveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože, kuri nepateikia išsamios informacijos apie civilių ir smogikų žūtis.