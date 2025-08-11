Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Europa

Prancūziją alina didelė karščio banga: paskelbtas aukščiausias perspėjimo laipsnis

2025-08-11 14:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 14:20

Prancūziją alina didelė karščio banga: meteorologijos tarnyba „Météo-France“ pirmadienį įspėjo dėl „neįprastos“ kaitros šalies pietryčiuose, kur 12 departamentų paskelbtas aukščiausias perspėjimo laipsnis. Pirmadienį daug kur termometrų stulpeliai gali viršyti 40 laipsnių padalą.

0

Jau ir sekmadienį keliose vietovėse Prancūzijos pietvakariuose karštis perkopė 40 laipsnių. Hero departamente kaito iki 42,2 laipsnio. Rytų Pirėnų departamente registruota 40,9 laipsnio temperatūra. 

Karščio banga, nuo penktadienio plintanti Pietų Prancūzijoje, toliau juda šiaurės kryptimi, pranešė meteorologijos tarnyba. Temperatūra visoje Prancūzijoje turėtų viršyti 30 laipsnių. Šalies centrinėje dalyje ir Paryžiuje prognozuojamas atitinkamai 38 ir 34 laipsnių karštis.

Prancūziją karščio banga jau buvo apėmusi birželio 19–liepos 4 dienomis. Nauja karščio banga, pasak meteorologų, tęsis „mažiausiai“ iki savaitgalio.

Dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalių orų reiškinių dažnėja, jų intensyvumas didėja.

