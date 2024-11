Praėjus 13 metų po masinių žudynių, Norvegijos žudikas Breivikas siekia lygtinio paleidimo

REKLAMA

Pagal Norvegijos įstatymus 45 metų A. B. Breivikas, atlikęs 10 metų iš skirtos bausmės, kartą per metus gali prašyti lygtinio išankstinio paleidimo. Jo pirmasis lygtinio paleidimo prašymas, pateiktas 2022 m. sausio mėnesį, buvo atmestas, teismas padarė išvadą, jog yra „akivaizdi rizika“, kad jo elgesys nepasikeis.

„Jis prašo lygtinio paleidimo, bet tai nėra tikėtina“, – prieš antradienį vyksiantį trijų dienų posėdį naujienų agentūrai AFP sakė jo advokatas Oysteinas Storrvikas.

A. B. Breivikas turi kreiptis į teismą per posėdį, saugumo sumetimais rengiamą Ringeriko kalėjimo sporto salėje. Anksčiau per pasirodymus teisme jis naudojosi proga pareikšti savo ekstremistines pažiūras. Advokato žodžiais, A. B. Breivikas nori, kad teismas apsvarstytų jo pažangą, be to, jis turi teisę į geresnes gyvenimo sąlygas, „kad galėtų turėti kokią nors ateitį“.

2012 m. A. B. Breivikas buvo nuteistas kalėti 21 metus – tuo metu tai buvo griežčiausia kada nors Norvegijoje skirta bausmė, kuri gali būti tęsiama tol, kol jis laikomas grėsme visuomenei.

A. B. Breivikas laikomas atskirai nuo kitų kalinių griežto saugumo patalpose daugiau nei 12 metų. Šiemet vasarį jis pralaimėjo ieškinį, iškeltą Norvegijos valstybei, jame teigė, kad jo ilgalaikė izoliacija pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją, draudžiančią „nežmonišką“ ir „žeminantį“ elgesį. Valstybė tvirtino, kad griežtos, tačiau patogios sąlygos pateisinamos dėl „didžiulės visiškai nežaboto smurto rizikos“.

2011 m. liepos 22 d. dešinysis ekstremistas susprogdino bombą netoli Oslo vyriausybės įstaigų ir nužudė aštuonis žmones, o vėliau nuvyko į Utiojos salą ir persirengęs policijos pareigūnu Leiboristų partijos jaunimo vasaros stovykloje nušovė 69 žmones, daugiausia paauglius. Jis teigė juos nužudęs dėl to, kad jie pritaria daugiakultūriškumui.

Pasak O. Storrviko, pirmą kartą per 12 metų iš išorės pasitelkti psichologai atliko išsamų A. B. Breiviko vertinimą ir pateiks teismui 109 puslapių ataskaitą. Advokatas atsisakė atskleisti jų išvadas, bet sakė, kad jos gali būti „mums naudingos“.

Prokurorė Hulda Olsen Karlsdottir naujienų agentūrai NTB sakė, kad ataskaita nepakeitė jos požiūrio. „Naujas vertinimas nepakeitė prokuratūros požiūrio jo paleidimo klausimu“, – sakė ji. Šiais metais per teismo posėdžius A. B. Breivikas sakė, kad yra prislėgtas ir priklausomas nuo vaisto „Prozac“. Data, kada teismas paskelbs sprendimą, dar nenustatyta.