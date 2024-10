Pora nusipirko negyvenamą salą: už ją sumokėjo mažiau nei už butą

24-erių O. Russellas, pusiau amerikietis, pusiau suomis, vasaros atostogų metu lankydavo šeimą ir draugus Suomijoje. O šiuo metu pora jau pildo savo svajonę – statosi rąstinį namelį ir prabangią pirtį.

Užaugęs Laguna Byče, Kalifornijoje (JAV), jis visada galvojo apie persikėlimą į Helsinkį (Suomija) ir 2022 m. taip ir padarė – iš Fort Kolinso, Kolorado valstijoje (JAV), nepavykus gauti tarpvalstybinio mokesčio už mokslą, persikėlė į Suomiją studijuoti tarptautinio verslo.

Įsikūręs O. Russellas susipažino su savo mergina 20-mete Helena Tomaszewska.

Užuot pasielgę įprastai ir įsigiję brangų butą mieste, jie pasirinko kai ką daug pigesnio – ir daug didesnio.

Verslo studentas paaiškino: „Aš įsimylėjau idėją išvykti į Suomiją ir ten mokytis. Būdamas Suomijos pilietis, gavau nemokamą mokslą, čia buvo nuostabu ir man labai patiko čia praleistas laikas.

A couple of students from Finland bought an uninhabited island for $31,000 — it turned out to be cheaper than a regular plot of landhttps://t.co/oyszd4MrFL pic.twitter.com/w83BYS5Kyu