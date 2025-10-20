Popiežius surengė pirmąjį susitikimą su prievartos aukų grupe

Susitikimas, kuriame dalyvavo dvasininkų prievartos aukoms iš daugiau nei 30 šalių atstovaujantys gynėjai, buvo suplanuotas 20 minučių trukmės, bet truko valandą, sakė Timas Law, JAV įsikūrusios organizacijos „Ending Clergy Abuse“ (ECA) vienas iš įkūrėjų.
Grupė paprašė popiežiaus, kad Vatikanas išplėstų Jungtinėse Valstijose jau priimtą „nulinės tolerancijos“ dėl prievartos taisyklę į visą Bažnyčią. Pagal JAV vyskupų nustatytą chartiją katalikų kunigas ar diakonas visam laikui pašalinamas iš tarnystės, kai įrodomas arba kitaip pripažįstamas bent vienas lytinės prievartos prieš nepilnametį aktas.
Tačiau popiežius Leonas sakęs, kad „tai sunku, yra didelis pasipriešinimas visuotiniam įstatymui kai kuriose pasaulio vietose“, sakė T. Law. Jis pripažino, kad popiežius veikiausiai „gali padaryti tik tiek“, bei pabrėžė, jog pirmtakui Pranciškui atvėrus duris palaiminti tos pačios lyties poras tokią mintį atmetė daugelis Afrikos vyskupų.
„Štai kodėl mes norime kalbėtis (...) kad galėtume išsiaiškinti, kur yra pasipriešinimas ir ar yra koks nors būdas mums jį įveikti“, – sakė T. Law.
ECA parašė popiežiui Leonui ir paprašė susitikimo, kai jis gegužę buvo išrinktas 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu.
Pasak T. Law, jie aptarė praėjusios savaitės Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos ataskaitą, kurioje išdėstyta, kiek Bažnyčių vis dar patiria sunkumų kovoti su išnaudojimu.
„Mūsų grupės išgyvenusieji atvirai sakė, kad tai buvo nuostabūs, mieli žodžiai, bet jokių veiksmų nesiimta“, – teigė T. Law ir pridūrė, kad popiežius „linktelėjo, tarsi pritartų“. „Nenoriu įdėti žodžių į jo lūpas, bet manau, kad jis suprato“, – sakė T. Law.
Vatikanas patvirtino, kad popiežius Leonas suteikė audienciją ECA, bet nepranešė, kas buvo aptarta.
Katalikų bažnyčią dešimtmečius krėtė seksualinio išnaudojimo skandalai. Savo pontifikato pradžioje Leonas – pirmasis JAV pilietis, išrinktas į šias pareigas – paragino ugdyti Bažnyčioje „prevencijos kultūrą“, kuri neleistų jokio lytinio išnaudojimo. Neseniai jis paskyrė naują Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos, 2014 m. įsteigtos jo pirmtako Pranciškaus, vadovą.
ECA pareiškė, kad dabar tikisi bendradarbiauti su Leonu ieškant būdų, kaip geriau apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus suaugusiuosius visame pasaulyje.
