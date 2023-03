Popiežius Pranciškus dėl kvėpavimo problemų praleido naktį ligoninėje

Iš pradžių atstovas spaudai sakė, kad pontifikas trečiadienį buvo paguldytas į Romos Gemelli ligoninę iš anksto suplanuotiems tyrimams atlikti, tačiau vėliau pareiškime atskleidė, kad ankstesnėmis dienomis Pranciškus skundėsi „kvėpavimo sunkumais“.

Atlikus tyrimus nustatyta kvėpavimo takų infekcija, kuri nebuvo COVID-19, todėl reikėjo „kelių dienų tinkamo gydymo ligoninėje“, teigė Vatikano atstovas spaudai Matteo Bruni (Matėjas Brunis).

Vatikano šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad ketvirtadienio rytą numatyti popiežiaus susitikimai buvo atšaukti.

Pranciškus buvo priimtas į ligoninę praėjus kelioms savaitėms po to, kai sukako dešimt metų, kai jis vadovauja Katalikų Bažnyčiai, be to, prieš pat Didžiąją savaitę ir Velykas – svarbiausią krikščionybės šventę, o trečiadienio vakarą prie ligoninės budėjo kelios dešimtys žurnalistų.

REKLAMA

Pastaruosius metus Pranciškus kentė lėtinį kelio skausmą, dėl kurio turėjo naudotis neįgaliojo vežimėliu.

Praėjusiais metais atidėta suplanuota kelionė į Afriką ir įvairūs renginiai namuose pakurstė intensyvias spekuliacijas dėl jo sveikatos, o 2022 metų liepos mėnesį interviu jis pripažino, kad jam reikia sulėtinti tempą.

REKLAMA

Trečiadienio rytą Vatikane vykusioje kassavaitinėje audiencijoje popiežius atrodė geros nuotaikos, šypsodamasis sveikino tikinčiuosius iš savo „papamobilio“.

Tačiau matėsi, kad jis buvo akivaizdžiai paniuręs, kai jam buvo padedama įlipti į automobilį.

2021 metų liepą Pranciškus buvo paguldytas į tą pačią Romos ligoninę 10 dienų, kad jam būtų atlikta storosios žarnos operacija, nes sirgo divertikulioze, tai yra žarnos gleivinės išvaržų uždegimu.

REKLAMA

Sausio mėnesį duodamas interviu Pranciškus teigė, kad divertikulitas sugrįžo.

Pranciškus ne kartą yra sakęs – paskutinį kartą vasario mėnesį –, kad, sekdamas savo pirmtako Benedikto XVI pavyzdžiu, svarstytų galimybę atsistatydinti, jei to prireiktų dėl sveikatos būklės.

Tačiau jis įspėjo, kad popiežiaus atsistatydinimas neturėtų tapti norma, ir praėjusį mėnesį duodamas interviu tvirtino, kad šiuo metu ši idėja „nėra mano darbotvarkėje“.

REKLAMA

REKLAMA

Gruodžio 31 dieną miręs Benediktas 2013 metais šokiravo pasaulį, tapęs pirmuoju nuo viduramžių atsistatydinusiu popiežiumi.

1957 metais Pranciškui, jam būnant 21-erių, buvo pašalinta dalis vieno plaučio, tačiau jis teigė, kad visiškai pasveiko.

Sulaukęs 86 metų amžiaus, Pranciškus ir toliau intensyviai dirba namuose ir keliauja po užsienį.

Anksčiau šiais metais jis lankėsi Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur sutraukė didžiules minias žmonių.

Kitą mėnesį jis turėtų apsilankyti Vengrijoje ir susitikti su ministru pirmininku Viktoru Orbanu.

Pastarąjį dešimtmetį Pranciškus stengėsi formuoti atviresnės ir gailestingesnės Bažnyčios įvaizdį, tačiau susidūrė su vidiniu pasipriešinimu, ypač iš konservatorių pusės.