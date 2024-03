Policija: vykstant vadinamiesiems Rusijos prezidento rinkimams prie ambasados Vilniuje budės papildomos pajėgos

„Dirbsim prie ambasados ir mieste. Dirbs gausesnės pajėgos. Policijos pareigūnai taip pat dirbs organizuojamuose renginiuose ir mitinguose,“ – Eltai ketvirtadienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Rusiją ambasadą įprastai kasdien saugo Vilniaus apskrities policijos Reagavimo valdybos Stacionarių objektų apsaugos skyriaus pareigūnai.

Sekmadienį policija prižiūrės viešąją tvarką protestuose prieš rinkimus Rusijoje

Vilniaus miesto savivaldybė Eltą informavo, kad sekmadienį yra planuojami du protestai, susiję su rinkimais Rusijoje. Vienas vyks Boriso Nemcovo skvere („Vidudienis prieš Putiną“), kitas – už Rusijos ambasados, prie Birutės g. 56 (Protestas prieš LGBTQ+ asmenų teisių pažeidimus Rusijoje).

„Dėl abiejų leidimų kreipėsi fiziniai asmenys, abu protestai planuojami tuo pačiu metu – nuo 11.30 iki 13 val. – ir abiejuose planuojama, kad dalyvaus iki 50 žmonių, “, – Eltą informavo Vilniaus miesto savivaldybė.

Kaip pažymėjo sostinės savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas, abiejų protestų organizatoriai sutarė apsijungti į vieną protestą, jis vyks Boriso Nemcovo skvere, jame dalyvaus iki 100 žmonių.

Pasieniečiai numatė pajėgas, jei būtų daug vykstančiųjų balsuoti į Rusiją

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai taip pat ruošiasi Rusijoje vyksiantiems rinkimams – jei Lietuvoje teisėtai gyvenantys Rusijos piliečiai sekmadienį sumanytų vykti balsuoti į Rusiją.

„Situacija žinoma, tam ruošiamasi, du punktai, per kuriuos turės galimybę norintys vykti balsuoti: per Kybartus, Panemunę, tai yra oficialūs kontrolės punktai, kurie iki šiol veikia, jei Lietuvoje gyvenantys Rusijos pilietybę turintys asmenys sumanytų vykti į Kaliningrado sritį balsuoti. VSAT yra pasiruošusi, jeigu per punktus padidėtų vykstančiųjų srautas – numatytos papildomos pajėgos, jeigu jų prireiktų. Požymių, kad susidarytų ekstremalios situacijos, ar galimi incidentai, tokios informacijos nėra, bet tam ruošiamasi,“ – Eltai sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Pasak jo, dar labiau stiprinti sienos apsaugą nėra poreikio, nes Lietuvos sienos apsauga, jos kontrolė yra sustiprinta nuo karo Ukrainoje pradžios.

Vadinamieji prezidento rinkimai Rusijoje vyks kovo 15–17 dienomis. Neabejojama, kad daugiau nei du dešimtmečius Rusiją valdantis V. Putinas pasiskelbs laimėjęs dar vieną šešerių metų kadenciją.

NKVC: Kremliaus oponentų rengiama protesto akcija gali būti išnaudota provokacijoms

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas pastebi, kad provokacijoms gali būti išnaudota ir Kremliaus oponentų rengiama protesto akcija prie Rusijos ambasados.

„Rusijos opozicija, kuri Lietuvoje yra pakankamai gausi, planuoja protesto akcijas. Be abejo, Rusija gali išnaudoti tokius susibūrimus tam tikroms provokacijoms. Mes tam ruošiamės“, – LRT ketvirtadienį sakė jis.

NKVC vadovas kviečia žmones, kurie planuoja dalyvauti tokiose akcijose, būti labai budriems.

„Jeigu būtų kažkoks pavojus – mes tikrai įspėsime iš anksto“, – akcentavo NKVC vadovas.

Rusijos ambasada feisbuke pranešė, kad sekmadienį nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro bus galima balsuoti ambasados patalpose Vilniuje, balsuoti galės pilnamečiai asmenys, nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvoje. Balsuoti iš anksto ar namuose galimybės nebus.

Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje gyvena 15 775 Rusijos piliečių (į šį skaičių patenka vaikai iki 18 metų ir suaugusieji – Elta), kiek jų ketina balsuoti Rusijos prezidento rinkimuose, nežinoma.