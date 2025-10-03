Pokalbis su mirusia žvaigžde daugeliui kėlė dvejopus jausmus: „Pasakiau jam ačiū, už tai kaip jis man padėjo“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Komiksų legenda mirė prieš septynerius metus, tad kai kuriems gerbėjams idėja sukurti jo hologramą pasirodė nepriimtina. Tačiau kiti mėgavosi pokalbiu su legendiniu kūrėju ir dėkojo jam.
Vyko grandiozinis renginys
Mylimiausių veikėjų kostiumais pasipuošę komiskų entuziastai būriavosi Los Andželo komiksų konvencijoje, vadinamajame „Comi-con“ renginyje.
Didžiausi komiksų gerbėjai nepraleido progos nusifotografuoti prie savo savo herojų skulptūrų ar nusipirkti vieną kitą suvenyrą.
Tačiau bene populiariausiu stendu, dėl komiskų išprotėjusių fanų sueigoje buvo dirbtinio intelekto sukurta Stano Lee holograma. Būtent šis vyras sukūrė tokius herojus kaip „Žmogus-voras“, „Hulkas“ ar „Geležinis žmogus“.
„Neturėjau progos jį sutikti, nes buvau labai užsiėmęs. Bet pasakiau jam ačiū, už tai kaip jis man padėjo. Dabar galiu tęsti jo palikimą per jo sukurtą „Žmogų-vorą“ ir kitus personažus, tokius kaip „Deadpoolas“, kuriuo aš ir apsirengiau“, – jau mirusiam komiksų kūrėjui dėkojo parodoje apsilankęs amerikietis Jerry Williamsas.
Kalbėjosi su pačiu S. Lee
Renginio dalyviai galėjo pasikalbėti su komiskų dievuku laikytu kūrėju, užduoti jam norimus klausimus. Stanas Lee mirė prieš septynerius metus, būdamas 95-erių, tad kai kuriems dalyviams sukurta holograma pasirodė neetiškiška.
„Tai surealu. Jaučiu atsargumo elementą dėl viso šito. Akivaizdu, tai pomirtinė holograma, todėl jaučiasi kažkoks šleikštuliukas“, – sakė neigiamų emocijų pasisėmęs „Tik Tok“ influenceris Dawsonas Robertsas.
Tačiau hologramos kūrėjas, sako kad siekia išlaikyti atminimą apie S. Lee.
„Labai svarbu, kad po 20-ies metų, dešimtmetis žinotų, kas buvo Stenas Lee, taip pat kaip žino Waltą Disney'ų“, – tvirtino hologramos kūrėjas Chrisas Demoulinas.
Pokalbis su komiksų legenda kiekvienam gerbėjui atsiėjo apie 15 JAV dolerių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.