Po žiaurios ukrainiečio egzekucijos – Ukrainos reakcija: surasime žudikus

Į plintantį vaizdo įrašą taip pat sureagavo ir šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pirmiausia socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje užrašyta „Šlovė herojui! Šlovė herojams! Šlovė Ukrainai!“

Vėliau pirmadienį kreipdamasis į ukrainiečius V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie minėtą vaizdo įrašą.

„Šiandien pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip okupantai žiauriai nužudo kareivį, kuris drąsiai pasakė jiems į akis: „Šlovė Ukrainai!“ Noriu, kad į jo žodžius visi kartu ir vieningai reaguotume: „Šlovė didvyriui! Šlovė didvyriams! Šlovė Ukrainai!“ Ir mes surasime žudikus.

Dėl mūsų vienybės, dėl mūsų ryžto, dėl to, kad vertiname visą Ukrainą ir kiekvieną ukrainietį, mes tiksliai žinome šio karo baigtį. Ją žinome nuo pirmųjų karo dienų. Ukrainoje visada girdėsime: „Šlovė Ukrainai!“ Ir milijonai žmonių visada atsakys: „Šlovė didvyriams!“ Taip bus visada. Ukraina visiems laikams nepamirš žygdarbio kiekvieno iš tų, kurių gyvybės suteikė Ukrainai laisvę“, – sako jis.

Tuo pačiu metu šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad tai yra tik dar vienas rusų vykdomo genocido įrodymas.

„Siaubingas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Rusijos pajėgos įvykdė egzekuciją neginkluotam ukrainiečių karo belaisviui vien už tai, kad jis pasakė „Šlovė Ukrainai“. Dar vienas šio karo genocido įrodymas. Būtina, kad Karim Khan (Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prokuroras – red. past.) nedelsiant pradėtų TBT tyrimą dėl šio baisaus karo nusikaltimo. Nusikaltėliai turi stoti prieš teismą“, – „Twitter“ rašo jis.

